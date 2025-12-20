Fiesta 20 DIC 2025 - 17:48h.

El cantante cuenta todos los detalles sobre el accidente que sufrió y que le impidió caminar durante tres meses

Barei, representante española en Eurovisión 2016, se moja y dice si la decisión de salir del festival ha sido acertada: "Somos bastante incoherentes"

Compartir







Blas Cantó vuelve a empezar en ‘Fiesta’. El que fuera representante de España en Eurovisión 2021, presenta en nuestro programa su último trabajo musical, tras un año complicado. Y es el que cantante sufría hace unos meses un grave accidente que le dejaba en silla de ruedas y sin poder caminar durante una larga temporada.

Tras este periodo tan complicado en su vida, el cantante regresaba con más ganas que nunca y muy ilusionado por su nueva etapa profesional, sobre la que hoy hacia un adelanto en el programa de Emma García. Pero antes, el exmiembro de la famosa boy band española, Auryn, explicaba qué le había ocurrido y daba todos los detalles sobre su largo proceso de recuperación:

"Me corté el tendón de Aquiles de cuajo en agosto (...) Ya estoy mejor. Hago toda la rehabilitación, prácticamente todos los días en la piscina con mis fisioterapeutas y voy caminando poco a poco", explicaba el cantante que, además, contaba que debido a su incapacidad para caminar ha estado llevando, hasta hace muy poco, una bota ortopédica y muletas.

Blas Cantó presenta su nuevo trabajo 'Todo vuelve a empezar' en 'Fiesta'

Pese a su grave accidente, el cantante no ha parado de trabajar y ha estado totalmente inmerso en su último proyecto musical, 'Todo vuelve a empezar', y explicaba qué significa esto para él: "Hay gente que dice "empiezo de cero", pero no: empiezo de nuevo. Porque el cero ya no es, ya que hemos recorrido mucho a lo largo del camino", comenzaba explicando.

Asimismo, Blas contaba de qué habla su nuevo tema: "'Todo vuelve a empezar' es una canción que va sobre la vuelta a la Navidad, esa vuelta que siempre es la misma, que todo está intacto, y que, por distancia y mil cosas, solo puedes acércate a los seres queridos en Navidad".

En este trabajo, Blas Cantó revindica en este EP navideño que sea Navidad todo el año: "Al final parce que te vuelves más solidario en Navidad". Además, hablaba sobre la canción que ha lanzado en apoyo a Unicef junto a 21 artistas más, como Rozalén y J Kbello, recordando que "tenemos que ser bonitos durante todo el año".