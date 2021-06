Melyssa excluye a Lara del grupo de las chicas









Se veía venir que la unión de las chicas haría agua en cualquier momento. También era previsible que sería Lara la excluida del grupo. Anoche Melyssa ganó una prueba de recompensa en la que podía elegir dos compañeros para compartir con ellos chocolate, nubes y fruta. Por supuesto que está en su derecho de elegir libremente y no tenía obligación alguna de seguir yendo de la mano de sus dos compañeras, aquellas que hasta el momento eran sus amigas. Tras lo visto en las últimas semanas parecía lo lógico. Sin embargo, su primera elección fue Gianmarco. Una de las dos, Olga o Lara, iba a quedar fuera. Y fue Lara, claro.

No sé si se puede considerar una traición lo de Melyssa, pero en cualquier caso viene precedido de unas cuantas señales que hacen menos inexplicable esta situación. Lara debió sentirse mal cuando vio que sus dos compañeras negaban la acusación de Omar, lo cual la ponía a ella en una situación incómoda, toda vez que no había cometido el error de sus compañeras. Melyssa y Olga bien podrían haber aceptado de primeras lo que Omar denunciaba, aprovechando para exculpar a Lara. Tal vez así hubieran podido evitar que esta también fuera castigada por la anulación de todos los amuletos.

Se ha hablado hasta la saciedad de la traición de Omar, pero al menos a este concursante le hemos visto disculparse con todas sus compañeras. Faltaba Melyssa y finalmente lo hablaron el pasado jueves. Sin embargo, no he visto ni a Melyssa ni a Olga disculparse con Lara por no haber hecho nada para evitar que fuera castigada junto a ellas. Si deciden desde el principio ir de cara y contar la verdad podían haberlo evitado. Pero ya que no lo hicieron en su momento, tal vez una disculpa hubiera sido oportuna. Ya vi tensión entre Lara y Olga cuando tenían que decidir prescindir de una recompensa hace unos días. Y luego vino el juego de líder en el que se enfrentó a Olga.

Lara ha discutido estos últimos días con Olga sin que sea fácil explicar el motivo. La tensión entre ellas era evidente. Cuando acceden a hablarlo Lara no es sincera y Olga se muestra poco comprensiva. Me dio la impresión de que Olga estaba deseando que llegara el momento de la ruptura con la polémica Lara, la más débil de las tres de cara a la audiencia votante. Pocas veces se deja de cumplir que la cuerda se rompa por el lado más débil. Es posible que ahora las chicas prefieran un compañero más amable y menos batallador para que las acompañe en su camino hacia la final. En definitiva, Lara se ha discutido prácticamente con todos sus compañeros, no iba a ser menos Olga. En esa conversación que menciono, donde parecía que querían arreglar la tensión surgida entre ellas, Lara habla de la prueba de líder, pero mucho me temo que no lo dice todo.

Lara posiblemente lleve desde el miércoles pasado evitando quejarse de que Olga le puso la pierna encima, como diría el gran Jorge Berrocal. El viernes demostré que hubo contacto entre las piernas de Olga, una al menos, y el cuerpo de Lara. Y aunque no haya una relación directa entre ese contacto y la caída de esta concursante, es razonable la duda sobre si pudo influir o no en algo. Por otra parte, una vez más Olga caminó en la prueba bordeando la legalidad. Sujetarse al palo vertical no está permitido y ayuda a mantenerse en la noria salvaje. No sería extraño, por tanto, que Lara tuviese clavada esta espinita, porque su amiga no le ganó la prueba en buena ley.

El remate al deterioro de la relación entre Lara y Olga lo puso anoche Melyssa con su elección de compañía para la chocolatada. Lara es expulsada del grupo de las chicas, ese paraíso que el miércoles servía para evitar salir a la palestra, poniendo en peligro a sus cuatro compañeros. Dije un día de esto que se trataba de una guerra de lealtades enmascarada en una guerra de sexos. Desde anoche me empieza a parecer más bien una guerra de intereses, donde la lealtad y el género de sus integrantes es tan solo una anécdota. Gianmarco ocupa el lugar de Lara. Es más maleable, menos polémico y tiene más apoyo entre la audiencia votante. El cambio es un chollazo.

En resumen, que Olga se “llevaría a Melyssa a casa”, pero no a Lara. La verdad es que tiene una obsesión por acoger hijos ajenos que no es normal. La gran duda que tiene en vilo a España entera, y parte de la comunidad internacional, es si Melyssa tiene abducida a Olga o viceversa. Yo creo que a las dos les viene bien seguir aliadas. Así será hasta la próxima traición. Próximamente en su pantalla amiga. Según se va acercando la final se producen dos fenómenos contrarios y complementarios a un tiempo. Por un lado, hay concursantes que nunca tuvieron buena relación y se descubren mutuamente poco antes de sonar la bocina final. Por otro, algunas viejas alianzas se rompen definitivamente convirtiendo a los amigos en rivales, justo lo que nunca debieron dejar de ser.

Puede que Melyssa y Olga vayan un poquito deprisa y hayan decidido soltar lastre demasiado pronto. Todavía pueden pasar muchas cosas, aunque el tiempo de Lara parece cerca de concluir. Si los chicos saben leer bien el panorama no tendrían duda de concentrar sus votos contra ella. Y eso sería mortal de necesidad para Lara porque frente a los cuatro chicos nominados esta semana creo que tendría las de perder en la votación de la audiencia.

El gato responde

Hoy no voy a responder a un comentario en concreto sino a una opinión muy extendida sobre que Omar hizo bien en traicionar a sus compañeras porque de esa forma está dando contenido y así tenemos material para hablar sin parar. Una cosa es considerar a un concursante valioso porque da contenido y otra bien distinta justificar cualquier acción en orden a que esté generando más o menos contenido o por ser un contenido de peor o mejor calidad. Esto llevaría a una lectura perversa por parte del concursante en la cual se dan de lado por completo los valores y principios.

Lo mismo que digo de Omar vale para cualquier concursante. Anoche mismo se decía en el programa que Lara y sus múltiples polémicas han animado el cotarro, que hubiera estado mucho más aburrido si no hubiera sido parte del casting de esta edición. Como análisis semiótico es válido e incluso de interés, pero no podemos basarnos en esto para valorar al concursante porque podría desencadenar la aparición de concursantes cuyo principal objetivo fuera armar jaleo para generar contenido al coste que fuera. Peligrosa deriva para cualquier reality.

Moleskine del gato

Lo que les faltaba a las desterradas era que apareciera la barracuda con malas formas y más hambre que ellas mismas, lo cual no es tan fácil. Lo contó anoche en directo Lola. La barracuda no solo se llevó lo capturado por la concursante, sino que permaneció vigilante para que no pudiera recuperarlo. Y luego dicen que el concurso de las desterradas es más fácil. ¡Con la barracuda hemos topado!

Es sabido que Tom no es santo de mi devoción. En realidad, ningún concursante lo es, entre otras cosas porque de santos tienen lo que yo de sacristán. Pese a todo, he de decir que en la dinámica de decir la verdad que vimos anoche me ganó. A pesar de su estilo algo chulesco y la altísima estima que se tiene a sí mismo (lo cual es casi necesario a estas alturas de la aventura) lanzó unos cuantos mensajes que retratan bien a Olga. Así me lo pareció cuando decía cosas como: “Me acuerdo mucho de mi familia, pero no hablo de ello”. O cuando respondía a su compañera así: “Mira, no me hables de dar pena, anda, por favor”.

El duelo de decir la verdad entre Olga y Tom lo ganó justamente este último, aunque Olga no mintió cuando reconocía ser la llorona de la edición. ¡Pero si lloró hasta al ver su rostro en una foto! Lo gracioso fue cuando Lara Álvarez le explicaba a Alejandro que Olga había llorado al ver su foto y este respondía preguntando: “¿Otra vez?”.

Lo cierto es que la votación de la audiencia sobre quién había sido más sincero está condicionada por las simpatías personales hacia cada concursante. Otra cosa es que podamos estar de acuerdo con el resultado, pero salieron los que más apoyo tienen y ya está.

El Gato Encerrado