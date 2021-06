" ¿Quién es más quejica? ", ha preguntado la presentadora. "Él porque es más tiquismiquis con cualquier situación, no saca primero lo positivo, sino que se queja un poco de las cosas", ha explicado Lara. "He puesto a Lara porque siempre quiere ser como la mandona del grupo y la que hace las cosas. Si alguien hace algo se queja, también quiere meterse en cualquier asunto en general …”, ha dicho él.

Melyssa: "Yo pienso más en los 200.00 mil euros"

Los siguientes en participar en el juego de la sinceridad han sido Melyssa y Omar . "¿Quién utiliza más a su familia para conseguir apoyo?", ha preguntado Lara Álvarez. "Yo soy una persona anónima y gracias al apoyo de Anabel me da mucha fuerza y me ayuda mucho fuera", ha explicado el canario. "Yo, porque cada vez que hay algo que tenga que resolver, sé que mi familia está moviéndose para ayudarme y que lo consiga", ha dicho Melyssa.

La pregunta más polémica ha sido: "¿Quién de los dos tiene amistades para que no lo nominen?": "Pienso que Melyssa mantiene algunas amistades que a lo mejor no son reales, no solo por la nominación, sino por una estrategia para llegar al final, por ejemplo Gianmarco", ha desvelado Omar. : "No tengo estrategia ninguna. Pienso más que Omar porque yo no. Noto que cuando llegan las nominaciones los chicos se juntan por un lado y cambian de opinión", se ha defendido ella.