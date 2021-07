Melyssa y Lola celebran haber podido estar juntas en la recta final









telecinco.es

No podía prever Lola que tras todo lo pasado encontraría alguien en quien confiar. Tampoco debía estar entre los planes de Melyssa, cuya experiencia habría sido distinta en el caso de estar desde el principio con Lola en lugar de convertir a Olga en su principal cómplice. Las dos concursantes celebran haber podido estar juntas en esta recta final del programa. Melyssa es realista y piensa que igual no se hubieran soportado si llegan a convivir tanto tiempo las 24 horas del día. “Todo pasa por algo”, decía. “Sé que puedo confiar en ti y puedo estar tranquila a tu lado”, confesaba Lola.

La inesperada alianza entre Melyssa y Lola es ajena al concurso. Si estuvieran pensando en la conveniencia o no de estar a estas alturas celebrando haberse reencontrado y tener al fin alguien en quien confiar seguramente no hubieran actuado igual. Para muchos, entre quienes me encuentro, son las dos potenciales ganadoras de este concurso, por lo que les resultaría más rentable estar enfrentadas que ir de la mano hasta la final. Pero tengo claro que no están pensando en eso.

En un reality conviene tener un amigo, alguien en quien confiar. Con solo una persona es suficiente. Creo que tanto Lola como Melyssa necesitaban en este momento ese alter ego que han podido encontrar la una en la otra. No hace falta decir que es algo exento de polémica en el caso de Lola porque todos sabemos el enorme hueco dejado por Palito. Pero en Melyssa la necesidad de encontrar alguien de absoluta confianza significaría que hasta ahora no lo ha tenido, o bien que lo ha perdido por el camino. ¿Querría decir esto que Olga ha decepcionado en cierto modo a esta concursante? Si es así lo lleva discretamente y en silencio (me ahorro el chiste de las almorranas).

Reconozco que es pura conjetura, aunque apoyada por los hechos tanto como por mi impresión personal. Desde hace días me ha parecido observar un cierto distanciamiento entre Melyssa y Olga, posiblemente por ambas partes. Melyssa es cuidadosa con sus palabras y su conversación de la hamaca con Lola no puede ser casual. Cuando dice “puedo confiar en ti” está diciendo mucho más que eso. “Me hubiera gustado que el concurso lo hubiéramos hecho juntas”, añade. Con nadie se había expresado así Melyssa. El término más repetido por ella en esa conversación fue “confianza”. La parafraseo para decir que todo pasa por algo. Y, como dice un viejo proverbio: “Lo que sucede conviene”.

Lola parece haber encontrado al fin su sitio en cayo Paloma. Pasar de la tranquilidad zen de playa Destierro a la compañía múltiple del grupo debe resultar impactante. De repente le rodeó el ruido y ha tenido que adaptarse a un grupo donde ya se conocen todos, saben de qué pie cojea cada uno, habiendo vivido de todo juntos en estos tres meses. Además, Lola se encontró la dificultad nada más producirse la reunificación de tener que estar en el corralito y otras vicisitudes por todos conocidas. No le ayudaba a integrarse esa circunstancia. Sin embargo, al final creo que lo ha hecho más rápido de lo esperado.

No solo veo a Lola mucho más integrada, incluso ella y Melyssa están contentas de estar juntas y se han expresado mutua confianza. Es que, además, Lola les está enseñando a dejar la negatividad de lado con un ejercicio inventado de relajación. Como si estuviera enseñando a meditar decía a sus compañeros: “Imagínate que te baja el sol por la garganta, te ilumina el pecho, la barriga… se va consumiendo una luz más clara. Ahora es cuando haces un nudo negro y… ¡fuera!”. Gianmarco, Melyssa y Alejandro eran sus pupilos y la clase terminó con un rotundo corte de mangas de Gianmarco, que Lola imitó. “¡A tomar por saco!”, dijo Gianmarco. A saber en lo que estaría pensando.

Alejandro está cada vez más cerca de Gianmarco. Este ha pasado de burlarse todo el rato de su compañero a salir a pescar con él y hacer juntos ejercicios de meditación con Lola. Algo ha cambiado desde que Gianmarco se apartó de Tom reaccionando a su nueva amistad con Olga. Esto es un efecto mariposa de reacción cercana e inmediata. La estampa de la clase de Lola dice más de lo que pueda parecer. Gianmarco, Melyssa, Lola y Alejandro juntos. Esa sería una alianza de gran importancia.

El gato responde

En estos últimos días hablé de Gianmarco tanto por sus pataletas de niño chico como por su negativa a entrar en el juego de la mesa de las tentaciones rechazando cortar su pelo a cambio de una atractiva recompensa consistente en tres pizzas. Como cabía esperar, se produjo ambos días una virulenta reacción entre sus muchos seguidores. Voy a intentar reflejar aquí algunas de esas opiniones y responder a ellas en la medida de lo posible.

Conocemos a los concursantes de reality gracias a la observación posible en cada caso. Gianmarco ha participado en GH VIP, El tiempo del descuento y Supervivientes. Ocasiones ha habido de conocerle. Además, su primer reality contaba con un canal 24 horas donde la observación es exhaustiva. Critica esta persona que hable “así de él”, pero luego llama “gentuza” a Lara, Olga y Tom, por lo menos. Muy coherente.

Es curioso que se haya interpretado como algo malo la comparación con un niño de 12 años. Incluso cuando añadí que para bien y para mal. No es por llorar, sino por muchas de sus reacciones, en este y en sus anteriores realities. Por ejemplo, su reacción cuando ninguno de sus compañeros se ofrece a acompañarle a hacer las piadinas. Las muestras de escasa madurez otorgan a Gianmarco parte de su atractivo, pero en muchas situaciones me parece que rozan lo ridículo. También le podría haber explicado alguien lo que significa eso de “no me pises cuando hablo”, que le dijo Olga. En este caso, pisar es interrumpir y hablar por encima de otra persona. Es solamente mi opinión (no voy a repetir que las opiniones, por definición, no son objetivas, sino absolutamente subjetivas).

Ahora va una de “grandes respuestas”, como diría Quequé en La vida moderna:

Gran respuesta. Sin comentarios.

Otra oportuna respuesta:

Efectivamente, con casi todos en contra ha estado Alejandro, no Gianmarco.

Pues no sé si me agradaría que hicieran de mí una defensa así. “La cabeza no le da” me parece mucho peor que lo escrito por mí.

El nivel, amigos, el nivel.

Moleskine del gato

Esta noche en Tierra de nadie podrá Tom hacer la llamada pendiente a Sandra Pica, la no concursante que más he debido mencionar en toda la edición. Tom es un tipo inteligente, por lo sabrá a estas alturas lo que Sandra le va a decir. Su arrepentimiento y petición de perdón a Melyssa me confirma que se le ve venir. Tiene un minuto y medio para salir de dudas.

Encuesta









El Gato Encerrado