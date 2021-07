A Lola se le atraganta el concurso tras la marcha de Palito: su esfuerzo por integrarse en el grupo

Lola no está pasando por su mejor momento en 'Supervivientes'. La concursante fue la primera en conocer qué era Playa Destierro al no ser salvada por la audiencia en una nominación. Lo que parecía que iba a ser una auténtica pesadilla, se convirtió en un nuevo comienzo para Lola, que acabó pasando allí casi dos meses y salió totalmente empoderada.

Las primeras semanas de Lola en Playa Destierro no fueron nada fácil. Al principio tuvo que estar sola hasta que fue compartiendo convivencia con los nuevos eliminados de la semana. Un cambio radical llegó con Palito Dominguín . Juntas hicieron del lugar un hogar en el que no solo sobrevivían sino que también nos brindaban muchos momentazos .

"¡No, no, no, no! ¡Qué voy a hacer sin ti!", clamó Lola totalmente desesperada ante la marcha de su amiga. Sabía que aunque no podía darse por vencida eso iba a suponer un antes y un después en su concurso.