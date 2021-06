Melyssa nominada, Olga inmune y Lara sola en una plataforma sobre el mar









Una nueva dinámica puede cambiar el concurso de Melyssa, Olga y Lara, tres aliadas que anoche tuvieron la mejor y peor suerte al corresponderles los tres premios o castigos estrella. Melyssa está nominada directamente, Olga es inmune en las nominaciones y Lara vivirá sola en una plataforma sobre el mar, lo que se viene a llamar palafito de toda la vida. El azar ha querido que todo recaiga en las tres mujeres de un grupo ya señalado por Sylvia. Para la cantante, contra ella (y por extensión contra Tom) están Melyssa, Olga y Lara; seguidas por el “perrito faldero” Alejandro y Omar por las rencillas de familia que afectan a su novia Anabel Pantoja. Se olvidó de la especial relación que tiene Gianmarco con Olga.

Sylvia debía estar anoche pletórica. Al menos Melyssa y Lara han sido castigadas por el infortunio en una nueva dinámica. El resto se llevaron pequeños castigos y recompensas. Sylvia será encargada de almendras y caracolas, siendo la única persona que las podrá suministrar al grupo; Tom obtuvo una papaya; Omar un pincho de tortilla; Carlos un brownie; Gianmarco deberá rastrillar la playa para mantenerla limpia y Alejandro recibirá la llamada de su madre. Nada comparado con la trascendencia que puede llegar a tener lo que les correspondió a Melyssa, Olga y Lara.

El jueves puede cambiar todo dependiendo del juego de líder. Entiendo que Melyssa podrá evitar su nominación directa si es líder. Por otra parte, Olga ya no necesita ni siquiera hacer esa prueba porque ya es inmune. El espectador de reality suele compadecerse del infortunio de los concursantes. No es una regla inquebrantable ya que exceptuamos a aquellos concursantes que no tienen nuestra aprobación. De tal forma que se puede sentir compasión por Melyssa al haber recibido la desagradable sorpresa de anoche y a la vez alegrarse porque tenga idéntico castigo Carlos, por poner un ejemplo. Melyssa y Lara, por tanto, podrían salir fortalecidas de esto, todo lo contrario que Olga. Al menos Lara tendrá una cierta compensación a su infortunio porque la próxima visita a los cayos Cochinos será la de su hermano, habitual defensor de esta concursante en plató.

Más que el hermano de Lara me gustaría ver allí a su marido, ese al que Sylvia pone likes en una red social. No sé si me parece más sorprendente que Lara se haya guardado esa información hasta pasados casi dos meses de concurso o que haya estado pendiente de quien pone ‘me gusta’ a lo publicado por su marido. Como si la interacción más ocasional posible fuera poco menos que un pecado. ¿Qué le molesta exactamente a Lara? Aparte de molestarle la propia presencia de Sylvia, de la misma manera que a esta le molesta la suya. Quiero pensar que la clave no está en algo tan simple como un ‘me gusta’ a una foto, sino que sucede algo parecido a lo contado en su momento por Alexia respecto a Carlos.

Alexia ni siquiera sugirió que Carlos intentase ligar con ella por Instagram, aunque así lo dimos todos por supuesto. Simplemente mostró su extrañeza por el hecho de que tras dos o tres años recibiendo mensajes suyos (que nunca respondió) al encontrarse en la isla el chef hiciera como que no la conocía de nada. Algo semejante pudo pasar entre Lara y Sylvia, ya que esta última hizo una serie de preguntas a su compañera de concurso en los primeros días según las cuales no la conocía de nada, y mucho menos sabía quién era su marido. Extraño que no conozca al marido de Lara y celebre su actividad en redes. Pero, claro, como reproche queda bastante ridículo protestar por un quítame allá unos likes.

La excusa de “tengo una persona que me lleva las redes” es bastante poco creíble si hemos visto, ya sea por encima, los alegatos negacionistas del coronavirus y en contra de las mascarillas que tiene Sylvia publicados. A ‘magufismo’ no le gana ni Miguel Bosé. Aunque no es por esto que Sylvia corre el peligro de quedarse sin ningún apoyo. Su lectura de las alianzas en el concurso es correcta y utiliza esa información para intentar mantener la alianza con Tom a pesar de las decepciones que se ha llevado con él. Cuando habla del grupo que está en su contra y a favor de Lara está incluyendo en realidad a todos sus rivales excepto el propio Tom y Carlos. La estrategia del cocinero parece calcada de la que reveló Agustín Bravo en Conexión Honduras.

Carlos, al igual que Agustín, pretende llevarse bien con todos, pero no le sale. Al final termina saltando y sus enfrentamientos con Sylvia o Lara son de lo más fuerte que hemos visto en la presente edición. Pero su objetivo es ser cariñoso con todos y no meterse en polémicas para no desgastarse ante nadie. No puedo negar que le funcione porque no ha salido nunca a la palestra y solamente recibió un voto nominatorio de Lara, siendo todavía lacaya. Por eso miente cuando le preguntan a quién ha nominado. Está feo autocitarse, pero esto es algo muy breve, publicado aquí mismo el pasado viernes: “El voto de Carlos sería el más difícil de descifrar, aunque es muy probable que mañana niegue haber nominado a Sylvia”. Y así fue, por tercera vez niega haber nominado lo que nominó. Es otra forma de negacionismo.

No puedo afirmar que Carlos comparta estrategia con Agustín, aunque así me lo parece. El exconcursante lo confesó anoche mismo y se vanaglorió de ello, satisfecho de su idea y frustrado por no haber podido desarrollarla. Por lo visto, Agustín cree que la audiencia iba a dar su aprobación a un concursante que no se moja y evita participar en las decisiones importantes para el grupo. Enorme confusión la suya pensar que llegaría a algún lado callando lo que piensa ante todos y hablando solo ante un concursante amigo, a ser posible a media voz y sin mucha pasión. La estrategia de Agustín puede valer para evitar salir nominado, pero no garantiza el apoyo de quienes deciden el destino de los concursantes: la audiencia.

Para tranquilidad de Lola y Palito la quinta expulsada de esta edición fue Valeria. La actriz salió no sin antes desquiciar a nuestras desterradas preferidas. Eso hace que la tranquilidad no sea tanto por continuar en el concurso, que también, como por quitarse de encima esa incómoda presencia. Jordi González resumió anoche a la perfección la filosofía de Valeria, que vendría a ser algo así como: “Haz lo que te dé la gana y luego pide disculpas”. Lola y Palito no hubieran tenido suficiente espacio en las casi cuatro horas de programa nocturno para contar las muchas situaciones que las tenían anoche entre tristes y derrotadas.

De lo visto destaco el desagradable gesto de desmontar la pequeña ofrenda hecha con pequeñas piedras y almendras sobre la piedra enterrada que le llevó Harry a Palito de parte de su madre. Cumplido el ritual mantuvieron ese rinconcito como un altar, según le intentaba explicar Lola a Valeria. Aunque parezca increíble, Palito había advertido de que no tocara esas piedras. Cualquier persona normal, incluso sin conocer en absoluto el idioma, habría entendido el especial significado sentimental que debía tener ese rincón para Palito. Valeria quiso hacer su propia composición en la arena con piedras y no respetó la ofrenda, quedando arrasada, sin una sola piedra.

Valeria pidió a Lola que repitiera ante las cámaras lo que le había dicho en privado. “Le dije que creía que era una buena persona, pero el problema es que no escucha”, contó Lola. ¡Si solo fuera ese el problema! Tras enterarse de que había arrasado con la ofrenda de Palito no se escuchó de boca de Valeria ni una disculpa. Buenas personas tienen que ser Palito y Lola para haber reaccionado en todo momento como lo han hecho. Esa prueba de la paciencia debería convalidar medio concurso, como poco.

Moleskine del gato

Estuvo en plató Sandra Pica y volvimos a escuchar hablar de sanciones. ¿Imagina el lector lo que pasó? Nada.

Sugiero a las revistas del ramo que revisen lo publicado sobre la relación entre Olga Moreno y su marido. Según la concursante ayer hacían 22 años juntos. Pero mirando por encima las revistas veo que Rocío Carrasco se separó en verano de 1999. En otras se dice que fue en 2001 cuando Olga apareció en la vida del ex de Rocío. Sea como fuere, las fechas no están bien. Y si es cierto lo de los 22 años igual hay que reescribir esta historia.

Esta noche sale el helicóptero de nuevo. Lara y Sylvia ya son concursantes de pleno derecho y eso significa que deben tener su salto.

