Sandra Pica visitó Honduras para romper su relación con Tom Brusse

Ahora, los concursantes saben que existe Playa Destierro

Sandra niega ser la responsable de dar esta información a los supervivientes

Sandra Pica se encuentra en el ojo del huracán, y no solo por su ruptura con Tom Brusse. Misteriosamente, los concursantes saben que existe Playa Destierro y que en esta localización se encuentran Lola y Palito. Ahora todas las sospechas se centran en la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ y en su visita a Honduras.

Para aclarar este asunto, la catalana ha visitado el plató de ‘Conexión Honduras’. “¿Qué tal Sandra?”, le ha saludado Jordi González. “Intentando entender algo”, ha respondido ella. “Estamos intentado entender algo nosotros. Si de repente en los Cayos Cochinos se hablan de cosas que solo se hablan en España…creemos que hay filtraciones”, le ha explicado el presentador.

“Estoy tranquila, sé con quién me he relacionado y las preguntas que me han hecho. No es que no ha querido decir si hay playa o no. Es que le dije que no había”, ha anunciado Sandra.

Algunos exconcursantes como Alexia, Agustín, o Marta, aseguran no haber escuchado nada, pero colaboradores como Belén Rodríguez están seguros de que la responsable de que esta información se sepa es de Pica.

“'Supervivientes' se hace simultáneamente en Italia y en España y los concursantes han podido ver el palafito. ¿Pero como saben que hay una playa destierro con palito y lola?”, se preguntaba Jordi.

Sandra insiste en su versión y asegura que no ha soltado prenda de lo que ocurre en España: “Olga me pregunto por Rocío. Le dije que estaba bien y que había coincidido alguna vez con ella. Nada más. Gianmarco me preguntó a ver si había vuelto su hermano de Italia y le dije que no se lo podía decir. Se enfadó un poco por no poder decirle algo tan simple”, cuenta.

“Has cambiado de versión, primero dijiste que te no te habían preguntado, ahora dices que sí…”, ha dudado Marta López.

Melyssa y Olga, seguras de que Sandra ha dado información del exterior

Jordi ha dado paso a un vídeo en el que Melyssa y Olga creen estar seguras de que Sandra se ha ido de la lengua: “Aquí misteriosamente la gente sabe cosas del exterior, desde hace un poquito de tiempo atrás. No me parece justo porque ¿hay gente que está con ventaja, no? Me parece que se tenga información del exterior cuando no sé puede. Voy a preguntar a un espíritu a ver quién puede haber traído noticias frescas”, comentaba Melyssa a su compañera

“¿Y hace falta preguntar quién ha sido?”, se reía Moreno

Sandra ha negado la mayor y ha cargado contra Melyssa. “Hace lo de siempre, mandar mensajes que pueden perjudicar a personas”, ha comentado Sandra sin darle demasiada importancia. “Sé que es motivo de sanción, no soy tan estúpida. Fue lo último que se me recordó”, ha asegurado.