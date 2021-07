Melyssa, primera y última líder









El destino ha querido que se cierre el círculo en esta edición de manera escrupulosa. Por eso Melyssa, líder la primera noche, llegará a la última siendo líder. Primera y última líder, ¿tiene esto un significado claro?. También llegan a la final nominadas Lola y Olga, dos de las nominadas de la primera noche. No quiero verter un jarro de agua fría a los partidarios de Lola, pero fue la primera expulsada. De cerrarse igualmente el círculo en este caso no hará ninguna prueba más mañana viernes. Los cuatro superfinalistas vieron anoche a Tom roto en el parking de Mediaset, al pie del helicóptero que los había llevado hasta allí. Los nervios le hicieron una jugarreta al francés.

Tom empezó a hiperventilar mientras decía que nunca había estado tan nervioso. Me recordó ese chiste del hombre en la sala de espera de un hospital aguardando el nacimiento de su hijo al que otro padre venidero le pregunta si está nervioso. “Sí, mucho”, contesta. “¿Es la primera vez?”, repregunta el segundo padre, a lo que este responde: “No, he estado nervioso más veces”. Tom también lo ha debido de estar más veces antes, pero nunca tanto como anoche. Si soy sincero pienso que en este caso no se trata de otra actuación de mal actor. Creo que lo pasó realmente mal, prueba de ello es que fue atendido por los servicios médicos de la casa.

La tranquilidad le llegó a Tom precisamente cuando se supo fuera de la final. Le ganó la partida Olga, que viendo el estado de su compañero lo atendió con su conocida diligencia, poniéndole agua en el cuello e intentando tranquilizarlo. Tom no aguantó la presión ante la noticia de si seguía o no hasta la segunda parte de la final, que tendrá lugar mañana. Tras once nominaciones superadas, en la duodécima se quebró dejando ver un Tom distinto al sinvergüenza un poco chuletilla que solo piensa en él y todo le da un poco lo mismo. No fue así anoche, esperando a conocer el próximo paso en el concurso. Los más duros también se rompen a veces.

Me cuesta decir si merecía más Tom estar ahí donde sigue Olga o todo lo contrario. Su crisis nerviosa pudiera haber sido mayor en caso de haber conocido algunas pistas nada halagüeñas para él. Lo digo porque en El programa del verano (la casa estival de Ana Rosa sin Ana Rosa) daban por hecho que Rocío Flores se reencontraría el viernes con Oa (así llaman a Olga en su entorno diario). No contemplaban que el encuentro fuera antes, al parecer. También dio la impresión de que pintaba mal para Tom cuando Jorge Javier explicaba que no presentará la finalísima del viernes por compromisos teatrales previamente adquiridos y no por el veto de Rocío Flores, como decían algunos conspiranóicos. Aclaración innecesaria si Olga hubiera quedado apeada de la final anoche mismo. Por suerte, Tom no pudo escuchar ninguna de estas cosas. Si lo llega a hacer igual sigue hiperventilando en ese solitario parking, vacío hasta el viernes.

Las suspicacias de la gente también hicieron saltar las alarmas cuando vieron que Tom se encontraba con su padre en una sala del edificio que está frente al mítico estudio 6, el de los realities. Se preguntaron entonces que por qué no había ido también familia de Olga. Pero cuando la ganadora del duelo de anoche se encontraba con dos familiares entonces protestaban porque el resto de finalistas no se encontrasen con los suyos. La cosa está clara que abochorna un poco tener que explicarlo. Anoche fueron familias de los dos nominados porque cualquiera de ellos podía marcharse, precisamente. Es de suponer que completarán esos encuentros el viernes con Melyssa, Lola y Gianmarco. Como si lo viera, algunos dirán que por qué esa discriminación hacia Olga. Es todo muy cansino.

Melyssa gano el derecho a colgar de su cuello el primer collar de líder por haber sido su salto del helicóptero valorado como el mejor por la audiencia. Anoche una prueba de equilibrio y concentración le permitieron ponerse el último collar. Jugaron por parejas tras sortearlo en directo. Primero le tocó a Melyssa con Gianmarco, al que ganó justo cuando tenían que escalar un puesto mientras se cuidaban de que no cayeran las bolas de una especie de candelabro que sujetaban con la mano. Ganó Melyssa, que se enfrentaría a quien ganase el otro duelo.

Olga le ganó a Lola, que cometió el error estratégico de sujetar el candelabro con su mano izquierda siendo diestra. Melyssa ganó el duelo con Olga en el mismo punto del juego en que la pifió Gianmarco. Lideresa indiscutible y merecida, se aseguraba llegar a la segunda parte de la final con la confianza de no ser expulsada a su comienzo. Todavía habría que esperar a las últimas nominaciones para conocer quién llegará también tranquilo. Volviendo a los partidarios de las conspiranóias diré que nunca hablaron de las nominaciones del jueves pasado como las últimas. No exactamente al menos. Según algunos el que anoche nominasen era un cambio de la mecánica a última hora, pero no es verdad. A veces no escuchamos con atención, porque las palabras tienen siempre un sentido. Dijo Jorge Javier entonces que esas eran las últimas nominaciones en la palapa hondureña. No hace falta ser muy perspicaz para entender que habría otras en Madrid.

Confieso que me emociona siempre ver las imágenes de la despedida de los concursantes de los cayos Cochinos, que han sido su hogar durante más de tres meses. No comento esa parte de la gala de anoche porque es todo repetitivamente emotivo. Ese momento de descubrir su imagen en el espejo y volver a vestir como estaban acostumbrados. O cuando volaban los cayos conscientes casi por primera vez de que han estado viviendo en un auténtico paraíso. El hambre, la falta de comodidades y algunas otras calamidades les impiden ver a ras de suelo lo que aprecian desde el cielo, pero en realidad es porque ya se marchan y esa noche cenarían rico o dormirían en una cama, aunque la mayoría necesitará un tiempo de adaptación hasta poder hacer de nuevo ambas cosas normalmente a diario.

No sé si sorprenderme de que Olga haya perdido menos de cinco kilos cuando concursantes expulsados en las primeras semanas perdieron mucho más en la aventura. Supongo que cada uno pierde lo que le sobra, aunque igual no sea una explicación del todo científica. Algunos dirán que es porque la crema de cacao es muy calórica, pero en este caso la explicación solo vale como chascarrillo. Para algunos, Olga ha sido beneficiada por las circunstancias y para otros perjudicada. No sé interpretar si que no hiciera el puente de las emociones debe interpretarse de un modo u otro, pero personalmente lo prefiero. Hubiera servido para asistir a cosas inexplicables como que cuando proponen a los finalistas escribir una carta a alguien querido Olga no eligiera a su hija sino al de su marido.

Tom estuvo un poco perdido durante su entrevista en plató. Bastante con que fuera capaz de responder después de todas las emociones vividas. Entre el jetlag y la presión del concurso imagino que estará todavía unos días terminando de aterrizar. Su reacción ante las imágenes del culebrón ‘Sandra, Julen y viceversa’ me confirma que todo forma parte de un plan urdido previamente, aunque puede que Sandra lo haya ido modificando un poco a su antojo. A estas alturas me entero de que la relación de Tom con Sandra no estaba pasando un buen momento cuando salió hacia Honduras, lo cual no había escuchado antes. La desidia y falta de interés mostrada por Tom demuestran que en su escala de valores es prominente la importancia del concurso y muy secundario lo de su expareja.

Con rotundidad afirmó Tom que lo suyo con Melyssa está completamente cerrado y sin ninguna posibilidad de marcha atrás. Pienso que es así por mucho que tendamos a interpretar de otro modo cosas como el cariñoso abrazo que le dio Melyssa al conocer que no seguía en la final. “Te quiero un montón, ¿lo sabes?”, le susurraba Melyssa al oído mientras se abrazaban. Nada que no se hayan expresado antes al menos una decena de veces en la playa. Lo de “eres un ganador” sí era novedad, clasificable en el apartado de las cosas que se dicen para consolar a alguien, mentiras piadosas cargadas de buenas intenciones.

Observatorio de nominaciones

Nominaron por última vez así:

Olga > Lola

Lola > Olga

Gianmarco > Olga

Olga fue, por tanto, la nominada del grupo. La líder Melyssa nominó directamente a Lola, lo cual justificó explicando que Gianmarco (Gian, como ella le llama) evitó que quedase nominada las dos últimas nominadas, por lo que debía devolverle el favor. En realidad, creo que lo hubiera hecho así en todo caso porque con Gian ha tenido una buena relación durante todo el concurso, mientras que con Lola tuvo un feliz reencuentro las últimas semanas, pero no pudo convivir con ella tanto tiempo como con el italiano.

Olga y Lola nominadas supone que o la audiencia vota masivamente para salvar a esta última o tenemos a nuestra desterrada preferida apeada de la final. Basta pensar que Olga se ha cargado a Tom para ver a Lola en auténtico peligro. Ha topado con una rival fuerte. Creo que solo Gianmarco podría hacer frente a Olga con posibilidad de éxito. Por eso, aunque la decisión de Melyssa sea completamente entendible, habría sido estratégicamente mejor este otro duelo. El espectáculo hubiera ganado. También la tranquilidad de quienes queríamos que Lola tuviera opciones en la final. Pero igual me estoy equivocando y Lola termina rematando su leyenda mañana. ¡Ojalá lo hiciera!

Moleskine del gato

A ver, repaso de mi agenda lo que viene en las próximas fechas. Así está ahora mismo, después de haber tenido que hacer borrón y cuenta nueva varias veces en la última semana:

Viernes daguerrotipo de Melyssa . Dejo al juicio de los lectores si es algo puramente casual o no.

. Dejo al juicio de los lectores si es algo puramente casual o no. Sábado mi análisis de la finalísima presentada por Carlos Sobera .

. Lunes repaso del debate final presentado por Jordi González.

Solo unos apuntes sobre esto último. Lo del lunes tendré que confirmarlo porque estoy presuponiendo que el debate final será el domingo, pero arriesgo demasiado. En cualquier caso, lo comentaré al día siguiente de su emisión y no antes porque no tengo capacidades adivinatorias. O no tanto. En cuanto a lo de publicar en sábado sin ser habitual no será la primera vez que pase. Este gato ha llegado a publicar un día 1 de enero, así que lo del sábado es poca cosa.

Quedan días. La suerte igual no está echada todavía.

