Tras conocer que él no era el salvado, Tom recibió en primer lugar el apoyo de todos sus compañeros , que uno por uno le abrazo. Melyssa Pinto incluso le susurró al oído unas palabras de ánimo : "Eres un ganador, ¿me oyes? Eres un ganador y lo has hecho increíble. Y que te quiero un montón, ¿lo sabes, no?", le dijo.

Además, Jorge Javier Vázquez también le lanzó un mensaje de ánimo: "Tom, has hecho un concurso extraordinario. Has sido maravilloso. Todo el equipo te quiere agradecer cómo te has entregado, has estado continuamente a favor del programa, nos lo has puesto muy fácil. Uno de los grandísimos aciertos de esta edición. Muchas gracias por tu participación".