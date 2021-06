Olga y Gianmarco creen que las visitas han llevado mucha información de fuera









Pocas cosas hay tan reveladoras como las conversaciones captadas por las cámaras de Supervivientes cuando los concursantes se creen fuera de su alcance. Los últimos en ser pillados han sido Olga charlando con Gianmarco y de esa conversación entre ambos se pueden sacar muchas conclusiones. La principal es una clara convicción de que las visitas recibidas por algunos compañeros han llevado mucha información de fuera. Información útil para ayudar a un concursante, capaz incluso de cambiar el rumbo de su concurso. Hablan expresamente de Sandra, sobre la que siempre ha caído la sospecha de haber contado muchísimas cosas. Anoche mismo, Carlos lo confirmaba en plató. Según el chef, casi lo de la presencia de Lola y Palito en playa Destierro fue lo menos importante. Pero Gianmarco y Olga hablan también de la madre de Melyssa o el hermano de Lara.

La conversación no tiene desperdicio y contiene otro bombazo. Tras la traición de Melyssa, Lara es desairada por Olga cuando afirma que prefiere tenerla como amiga antes que como enemiga. La brecha entre las tres chicas se amplía, por mucho que intentasen arreglarlo. Es curioso ver a Olga consolando a Lara y diciendo muy convencida que ya está aclarado el supuesto malentendido habido entre ellas y en contraste la imagen del momento que desprecia a su supuesta amiga reduciendo su relación con ella a una conveniencia (mejor como amiga que como enemiga).

Dado el interés de la conversación esta es su transcripción completa:

Gianmarco: Mira, yo confío solo en ti y en Melyssa. Ya está. Ahora. En las únicas es en vosotras dos. En los demás no confío nada.

Olga: Pues a mí me pasa exactamente lo mismo. ¿Sabes lo que Tom le ha dicho a Mely?

G: ¿Qué ha dicho?

O: Que van a por ella, por Mely.

G: ¡Ah! ¿Sí?

O: Que tuviera cuidado que iban a por ella, que iban a por ella. Mely me lo cuenta todo.

G: Omar va a nominar a…

O: Ya, me decían que iban a por mí. Digo, ¿esto qué es, estrategia?

G: Omar quiere nominar a Melyssa. Y Alejandro a ti.

O: Alejandro no me va a votar a mí.

G: ¿Qué?

O: Alejandro no me va a votar a mí, seguro.

G: A mí me ha dicho que sí.

Piensa que Alejandro no la nominará, pero ella le dio la directa como líder el miércoles pasado. En unos pocos minutos Olga hace lo contrario a lo que defendió en la dinámica de la sinceridad. Hay dos cosas que los concursantes demonizan, pero hacen de manera sistemática. Me refiero a hacer estrategias y hablar de otros a sus espaldas. Es un clásico del reality, actitudes habituales, también en el día a día de nuestra vida normal, que se niegan como si fuera una indignidad. Olga y Gianmarco están hablando de otros compañeros a sus espaldas y, además, analizan sus posibles nominaciones con el fin de sacar algún provecho de ese conocimiento.

Olga también utiliza las nominaciones en conversaciones de grupo, y no lo hace porque sí. Dejo al juicio del lector por qué le dice a Tom que no lo va a nominar esta semana. Incluso llega a decir en voz alta, para ser escuchada por el grupo, que nadie le va a nominar. No sé si con esto expresa un deseo o hace una predicción. Pero sigamos con la interesante transcripción:

Olga: Te lo puede decir por estrategia. Lo que no entiendo es el cambio de Mely con Tom.

Gianmarco: Eso yo tampoco.

O: De nominarle todos los…

G: No sé qué le habrá dicho su madre… No tengo ni idea. ¿Tú quién crees que se va de los dos?

O: Omar.

G: Yo también, eh. A mí Lara no me gusta para nada.

O: Prefiero tenerla de amiga que de enemiga, la verdad. Sé que Tom me va a decir de no nominarnos esta semana. Lo sé. Ya me lo dijo la semana pasada, antes de ser líder. Que seguro que esta semana me va a decir lo mismo, nada más que empiecen a llegar las nominaciones.

G: Sandra le ha dado un montón de ventajas a Tom. La mamma de Melyssa le dio ventaja, el hermano de Lara… Que la mamma le puede haber contado a Melyssa cualquier cosa.

O: Todo.

G: ¿Y el hermano de Lara?

O: Todo, seguro. Lo que pasa es que es verdad que la madre de Melyssa no ve tanto Supervivientes, el hermano tampoco se entera cuando ve los debates y eso.

G: ¿Y por qué no lo ve?

O: Porque no son de ver la tele y lo ve lo que son los…

G: Sandra lo ve todo.

O: Sandra sí. Pero Rocío sé que lo ve, porque aparte es que está en los debates. Estoy deseando que venga a ver qué me cuenta. Qué me dice.

Olga no entiende el cambio de Melyssa con Tom, pero viene a pedirles a todos que no nominen a este último. Melyssa no tuvo tanta suerte. Esta conversación “robada” no solo pone de manifiesto que Olga no es sincera con Lara, también queda en duda si lo es con Melyssa. Cierto que intenta minimizar el impacto de la visita de Nela diciendo que apenas ve la tele, lo cual es increíble en alguien que tiene una hija a miles de kilómetros de distancia participando en un programa de primer orden como es este. Pero es que Olga no parece tener mucha intención de defender a Melyssa.

Visto y oído lo que comentan estos dos concursantes empiezo a pensar si desean recibir la visita de alguien querido para verlo o por la ventaja posible de la información que pueda proporcionarles. Esta noche Gianmarco se encontrará con su hermano y Alejandro con su madre. No me cabe duda de que intentarán rentabilizar la visita de sus familiares obteniendo toda la información posible. Olga no se esconde y lo dice a las claras. “Estoy deseando que (Rocío) venga a ver qué me cuenta”, dice. No sé si se producirá esa visita, pero todas están en discusión una vez sabido que es un chorreo de información el que llevan. Tal vez las visitas deberían ser como antes, tan solo unos minutos delante de las cámaras en directo todo el rato. Lo de hacer noche allí ya sabemos el peligro que comporta, no digamos pasar casi una semana.

Mi recuerdo del puente de las emociones del pasado año no debía ser muy bueno porque cuando anoche lo anunciaba Carlos Sobera me dio una inmensa pereza. Tal vez no hubiera cambiado mi sensación si solo hubiéramos visto el de Omar, en general bastante prescindible. Pero fue Melyssa quien rompió el fuego y lo hizo por todo lo grande. Aparte de abordar un tema de gran interés por la ayuda que puede suponer para muchos jóvenes, desplegó todo su encanto y volvió a conquistar a una parte importante de la audiencia. Su historia de trastorno alimenticio no hubiera tenido el mismo interés si no llega a ser por lo bien que supo exponerlo.

Melyssa estuvo en todo momento contenida, sin exagerar el drama, pero enormemente emotiva y abordando el tema en toda su crudeza. Con gran facilidad de palabra supo expresar el daño que hizo a sus padres y las fatales consecuencias que su experiencia pudo tener en su hermana al tenerla como ejemplo, a lo cual ayuda la diferencia de edad de once años entre ambas. Melyssa supo ser didáctica al tiempo que se desnudaba por completo contando algo de lo que nunca antes había hablado. Fue un difícil ejercicio del que salió con una excelente nota. A pesar de lo mucho que le están perjudicando actitudes como su constante acercamiento a Tom o la relación de dependencia que parece tener con Olga, en momentos como este Melyssa demuestra por qué sigue siendo una durísima rival.

Moleskine del gato

Ayer hablaba del viento en playa Destierro, problema al que se ha unido estos últimos días la aparición de la barracuda y una invasión de medusas. Pues bien, ahí no queda todo. Ahora hace acto de presencia la morena. Los gritos de pánico proferidos por Lola cuando lo pescó son inéditos en esa playa.

Esta noche tenemos una fiesta en el mar Caribe. ¡Quién lo pillara! Será desterrado Omar, Alejandro o Tom. Y recibirán visita Gianmarco, que ayer volvió a salir triunfante de la ceremonia de salvación, y Alejandro. Luca y Paz a estas horas deben tener ya claro lo que les van a contar. Y, como cada miércoles (antes jueves) habrá nuevo juego de recompensa, juego de líder y una ronda más de nominaciones. Que no falte de nada.

El Gato Encerrado