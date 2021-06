Los concursantes se han enfrentado al 'puente de las emociones'

Omar ha hablado sobre su familia y su relación con Anabel

El concursante ha terminado llorando, abrazado a Lara Álvarez

Los concursantes de 'Supervivientes' se han enfrentado a un clásico del programa: 'El puente de las emociones'. Omar se ha abierto en canal como nunca antes lo habíamos visto y se ha roto en cada peldaño del puente. "Es un concurso muy bonito a veces no apreciamos la vida real y aquí tenemos que estar muy contentos y orgullosos por lo que tenemos fuera. Ya no solo por lo material, sino por lo familiar, que es lo más importante", ha dicho emocionado antes de comenzar.

Al cruzar al primer peldaño, 'culpa', el novio de Anabel ha hablado sobre su familia paterna. "Antes de entrar aquí mi abuelo se puso malito y mi padre no paraba de decirme que fuera a verlo, porque estaba a cinco minutos. Mi familia paterna también. Yo como que pasaba un poco de todo. Antes de todo, tres o cuatro días antes se puso más malo aún. Yo llevo tres años con Anabel y la querían conocer porque es una persona que les gusta en la tele", contaba entre lágrimas.

"Estando yo en Madrid me llamaron y me dijeron que había fallecido. Creo que no aproveché el tiempo con él y me arrepiento. Gracias a Dios Anabel lo pudo conocer al menos un día. Mi abuela está muy orgullosa porque conocer a la futura esposa de su nieto le hubiera gustado y le gustó. Ya está descansando, pero sé que está orgulloso de mí. Tenía que ir a verlo más, pero la situación se ha dado así, asumo la culpa", ha dicho.

Al llegar a 'celos', el superviviente ha dado más detalles de su relación con la sobrina de la tonadillera: "El principio de la relación con Anabel fue muy difícil porque estábamos a distancia. Siempre le he dicho que ella es más celosa que yo pero me he dado cuenta aquí de que yo también soy celoso. No sé si son porque se vaya con otra persona o por perder a esa persona tan especial que tengo al lado. Tengo que darle muchas gracias a ella porque me ha animado a que sea una persona más familiar aún, a que luche por los míos. Tanto ella como yo nos hemos demostrado que somos un buen equipo y que estamos luchando por un sueño", cuenta.

Arrepentimiento: "Me arrepiento de no haber compartido todas esas navidades porque a veces pensamos que las personas son eternas y no es así. Quiero pedirles disculpas por si no he sido el nieto o el sobrino que esperaban y que de aquí en adelante voy a cambiar, voy a ser una persona nueva, les quiero mucho", ha confesado Omar sobre su familia paterna.

En 'perdón', el canario ha pedido disculpas a su madre y le ha prometido que va a ser mejor hijo.