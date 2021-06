Omar inunda playa Destierro de su tristeza y negatividad









Dice Omar: “Este programa me ha venido grande”. Podía decirlo porque no ha sabido apreciar que no es normal enfadarse cuando un compañero le quitaba una recompensa porque tenía ocasión de hacerlo y no pestañear cuando era él quien se lo quitaba a otro. También se habría podido dar cuenta de ello cuando reaccionó a una situación como la descrita anteriormente delatando a Melyssa y Olga. Pero me temo que Omar lo dice porque no ha tenido la resistencia mental necesaria para no llegar a su destierro completamente hundido. Omar pone la excusa de su deterioro físico, por otra parte evidente, pero en realidad su barrera ha sido psicológica, como demostró anoche a su llegada a playa Destierro.

La tristeza inundó el hogar de las desterradas nada más descubrirse quien iba en la barca que acababa de atracar en ese lugar inhóspito. Sin saber que en esa playa solo hay cuatro horas de luz en el día, el viento es molesto y no tienen apenas vistas, Omar se unió a Lola y Palito con el ánimo por los suelos, elogiando a sus compañeras hasta considerarlas dignas finalistas. Omar transmitió enseguida su triste ánimo y Lola empezó a llorar pocos minutos después del encuentro. Si ellas ya estaban desanimadas, vencidas por el cansancio y el aislamiento, que les visite Omar no hace sino ahondar en su negativismo.

La visita de Omar va a ser peculiarmente larga. Es necesario para que pueda encontrarse con Anabel Pantoja siendo todavía concursante. Aunque la votación se cerro anoche mismo, no la conoceremos hasta el martes en Tierra de nadie, donde se producirá el encuentro entre Omar y su novia. A eso de las tres de la madrugada Anabel iniciaba el viaje a Honduras. Luego tendrá que pasar la obligada cuarentena, por suerte corta, para finalmente poder ver a Omar. Espero que en ese momento no haya logrado sumir en la tristeza a las desterradas. Superando la visita de Omar demostrarán su fortaleza y lo admirable que es la aventura para ellas.

Omar estaba sentenciado desde su traición a las chicas. Su oportuno arrepentimiento no ha sido suficiente para frenar el destierro. Ante la más mínima dificultad expresó su deseo de marcharse. El simple hecho de no ganar una recompensa hacía que quisiera ser expulsado. Llegó incluso a pedir ser nominado por sus compañeros, lo cual está estrictamente prohibido por las normas del programa. Pero ninguna de esas actitudes mereció una reacción tan clara de la audiencia como defender una recompensa delatando a sus compañeras por no haber respetado las reglas en algo bastante irrelevante. La falta de lealtad se paga, en este caso con su muy probable expulsión del concurso.

A Olga le molestó el domingo no ser elegida por la audiencia por haber sido la más sincera en su duelo con Tom, pero anoche no fue capaz de contar la información del exterior que había llevado Sandra Pica, exnovia de Tom. Era lo que correspondía después de afirmar que contó de todo y no hay concursante que lo ignore. Si se afirma algo tan importante es oportuno especificar al menos lo más importante de lo revelado por la visitante. Entre otras cosas porque no contándolo la está poniendo en una situación más complicada, expuesta a la imaginación calenturienta del espectador. Olga no fue sincera anoche prefiriendo ocultarnos aquellas cosas importantes que supieron gracias a Sandra.

Tuvo que ser Lara quién confirmase lo que ya sabíamos, aunque la propia Sandra negó por activa y por pasiva. Efectivamente, les contó que Lola y Palito seguían en el concurso desde una localización que ellos siguen llamando “palafito”. Las sospechas son que contó mucho más, principalmente sobre lo que está suscitando entre la audiencia el concurso de algunos concursantes. Olga tampoco es sincera cuando niega haber hablado mal de Melyssa al principio. No tiene nada de particular que así fuera, ya que no habían tenido apenas relación todavía. Pero recuerdo a Marta intentando convencer a Tom de que Melyssa se acercaba a él por interés y Olga compartiendo esa opinión.

Malmetieron a Tom contra Melyssa tanto Olga como Marta, si bien es cierto que de manera mucho más activa esta última. Olga estaba entonces en un discreto segundo plano, lugar que abandonó justo tras ser expulsada Marta. La discusión entre Olga y Tom tras la dinámica de la sinceridad ha sido posiblemente la más fuerte que hemos podido presenciar en esta edición. Que Olga mencionase en medio de la bronca a la madre de Tom me resultó extraño, pero lo entendí gracias a la interpretación que esté hacía anoche y me pareció impecable. Tom había descubierto en la preconvivencia que su talón de Aquiles era su madre por una serie de razones que especificó entonces y no vienen al caso. Estoy convencido de que Olga utilizó esa información para poner al límite a su compañero en la discusión.

"Has metido a Marta, has metido a Gianmarco, a Mely, a tu madre. ¿A quién vas a meter más?", le dijo Olga a Tom. La excusa es que este había jurado por su madre, algo de lo que se arrepintió posteriormente. Débil excusa porque está claro que solo es una frase hecha. Mencionar a la madre de Tom entre los nombres de varios concursantes solo podía tener como objetivo que este concursante perdiera los papeles. No le faltaba razón a Jorge Javier Vázquez cuando decía que Olga espera los errores de sus compañeros para ponerlos de manifiesto y aprovecharse de ello. Como estrategia es impecable siempre y cuando no se intente estirar la cuerda demasiado y pase de a ser un juego demasiado sucio.

Eché en falta que pusieran las imágenes en las que Olga afirma que prefiere tener a Lara de amiga antes que de enemiga. Fue gracias a Alexia que esto fue planteado en la gala y tal vez no quedó del todo clara la respuesta de Jorge Javier. Entiendo que esa conversación tenida entre Gianmarco y Olga sin ser conscientes de estar siendo grabados no se les muestra para no dejar de tener la baza de captar situaciones donde los concursantes piensan que hablan sin haber ningún testigo de sus palabras. Es razonable, aunque ya deberían estar acostumbrados a esto porque sucede en cada edición. En todo caso, no dejo de lamentar que Lara no vaya a enterarse de lo dicho por quien ella todavía considera su amiga.

Es enorme el contraste entre cómo encajan una tarde de lluvia, típica en el clima tropical, los concursantes en playa Uva y las desterradas. El montaje de imágenes mostrado anoche por el programa me pareció primoroso. Negativos, con la moral por los suelos y haciendo los peores presagios en playa Uva. Festivas y resignadas en playa Destierro. Mientras Gianmarco llegaba a pronosticar que si seguía lloviendo cada día no podrían volver a comer caliente porque nunca más tendrían fuego, Lola y Palito aprovechaban el agua de la lluvia para darse una duchita. La diferencia de actitudes es llamativa. Es que son el día y la noche.

Olga presume de ser la más sincera y de que no habla nunca mal de nadie, pero ya sabemos que no debería porque ni una cosa ni la otra son verdad. También se le puede reprochar que tenga una natural inclinación por hacer trampas en las pruebas. Ha reconocido haber comido jamón (Gianmarco también y Omar comió calamares) tras la prueba de recompensa del martes y en la de anoche se escondió en el bañador un gran trozo de pollo. Pese a todo esto, lo que no se le puede negar es lo bien que se le dan las pruebas, especialmente las de líder. Da igual si tiene que sujetarse a la noria salvaje como si llevara velcro en todo el cuerpo o si tiene que calcular el peso de un bol con fabada asturiana. Anoche tenía que dejar un peso de 950 gramos (del total de un kilo) y lo clavó. ¡Bravísima!

Observatorio de nominaciones

Así nominaron los pocos concursantes que quedan:

Tom > Lara

Melyssa > Alejandro

Lara > Gianmarco

Gianmarco > Lara

Alejandro > Lara

Nominada del grupo era Lara, pero faltaba uno, así que la líder Olga decidió elegir a Alejandro y salvar a Gianmarco. Luego, la líder nominaba directamente a Tom. Nominados definitivos: Alejandro, Lara y Tom.

Los chicos parecería que me hubieran leído. Si querían evitar otra noche de fracaso en las nominaciones como la anterior era necesario que nominasen a una chica. A ser posible la misma. Eso hicieron exactamente, decantándose por Lara, el lado más débil de la cuerda. Insisto en que ese principio se cumple siempre. Melyssa y Lara ni siquiera nominaron al mismo chico. Que Olga vuelva a ser líder impide una escabechina contra las chicas como pasó con los chicos siete días antes.

Lara corre peligro. La más sincera del grupo, lo cual demostró anoche de nuevo siendo la única que contó cosas conocidas por ellos de boca de Sandra Pica, está en la cuerda floja. Aunque me consta que ha ido conquistando a muchos espectadores poco a poco creo que no será suficiente para evitar su destierro la próxima semana.

Moleskine del gato

Hablaban en la palapa del enfrentamiento entre Tom y Olga cuando esta ponía broche a la discusión: “El kalma siempre llega”. “¿Cómo?”, inquiría Tom. “El karma, quieres decir”, añadía. “Lo que sea”, contestó Olga. Esto sirvió para destensar un poco la situación sin que se dieran cuenta. Podríamos decir que después de la tempestad llega la “kalma”.

