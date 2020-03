Elena no entiende por qué otros pescan y los siervos no









Ferre está siendo el mejor pescador de Supervivientes 2020. Su último descubrimiento es la caña trampa, como él lo llama. Consiste en dejar una caña puesta, marcharse tan ricamente, volver al día siguiente y comprobar que ha picado un rico pescadito del mar Caribe. Elena no entiende cómo es que a Ferre le funciona hasta esto. También está pescando sin necesidad de usar gafas. Los primeros días se construyó un simulacro de balsa que no le permite navegar, pero sí le ayuda a mantenerse a flote como esos rulos que venden para las piscinas. Entonces no le sirvió de nada porque apenas había pesca y al estar el mar tan revuelto no tenía buena visibilidad. Todo ha cambiado ahora tras cesar las lluvias y mejorar el clima.

Ferre pesca de cualquier manera y Barranco se ha estrenado ya con su primera captura. No tienen parecida suerte Nyno y Hugo, aunque hemos visto que lo intentan. Sin embargo, entre los siervos crece la desolación porque no lo han conseguido todavía. Elena se inquieta porque mientras Barranco esté usando las gafas no pueden disponer de ellas. Por eso esperan hasta que le reclaman y logran tenerlas. Fani cuestiona la caña trampa de Ferre afirmando: “A saber cuántos días llevaba la caña ahí puesta”. Aclaró Ferre que la había dejado la tarde anterior, pero aunque hubiera pasado más tiempo el pescado estaba ahí igualmente. Por mucho que se diga nunca es sana la envidia. En este caso puedo entenderlo, solo me falta que se alegren un poco de la suerte ajena.

Digo suerte y no lo es en realidad. Solo he visto intentando pescar a Elena e Ivana entre los siervos, pero en el grupo hay más gente. Cuantos más lo intenten mejor porque crecen las posibilidades de conseguir alguna captura. También deberían considerar intentarlo por todos los medios, poniendo imaginación y siendo creativos, aunque también vale copiar las buenas ideas de otros. Los inventos de Ferre funcionan. Los juncos le permiten pescar sin sumergirse, prescindiendo de las gafas, y la caña trampa no deja de ser imitación de lo que hacen muchos pescadores en puertos y espigones de todo el mundo, dejando la caña sola hasta que ven moverse el sedal. Elena no entiende por qué otros pescan y ellos no. Pues algunas pistas tienen a su alcance.

El conformismo con que están afrontando esta aventura algunos concursantes no conduce a nada. José Antonio se ha hecho amo del fuego en los siervos, lo cual es muy de agradecer. No se trata de una tarea grata en absoluto, lo cual dice mucho a su favor. Sucede que no sabe mucho de hacer fuego. Le dicen sus compañeros que no hace falta tenerlo siempre con llama, lo cual gasta demasiada leña. “Con que haya humo y brasa basta”, le dice Fani. “Si no es la hoguera de San Juan no se queda conforme”, confirma Ivana. ¿Por qué no le releva nadie en esa tarea? También pueden establecer turnos. O, simplemente, que alguien ayude a José Antonio y le enseñe las cosas más básicas.

Muchas veces me da la impresión de que asumen como normal lo que no lo es. Y se conforman con tal de no molestarse. Saben que están manteniendo un fuego de forma poco eficiente y les puede costar quedarse sin leña, pero no hacen nada. No están teniendo el principal alimento a su alcance en la isla, que es el pescado, pero tampoco se preocupan por conseguirlo entre todos. Por lo cual yo me pregunto: ¿Fani ha intentado pescar? ¿Qué tal ponerse con José Antonio a cuidar el fuego hasta conseguir que consuma menos leña? Debe pensar que es mejor estar tomando el sol.

Conste que no tengo nada en contra de Fani. Y lo de tomar el sol vale también para todos los demás. Tan solo la ponía como ejemplo. Por cierto, su relación con Rocío no solamente ha mejorado tras los tres días que se pasaron unidas de pies y manos, sino que ahora parecen las mejores colegas de playa Uva. Los damnificados de esta entente cordial que hay ahora entre ellas son sus compañeros mortales. Fani se disculpó con Rocío, le pidió perdón por las formas que usó y por su agresividad, si bien dejaba claro el origen de todo el problema: “Rocío, tú y yo hemos discutido porque te he dicho las cosas a la cara”. Debe ser que llamar vago a alguien tiene una eximente si se dice a la cara de esa persona. Pensé que ahí lo importante sería si es cierto o no.

"De los únicos que me fio son Ferre y Jorge. No me fio de Barranco porque ha estado muy unido a Nyno y sabe las cosas que ha dicho de ti y no ha dicho nada”, le decía Fani a Rocío. Esta parece convencida en el caso de Nyno, pero no en el de Barranco. No en vano la nombró líder del grupo (e inmune a las nominaciones, por tanto), llamándola “mi hermanita”. Rocío se resiste a dudar de Barranco a pesar de lo que dice Fani. Aunque no sé si se mantendrá por mucho tiempo. Veo a Fani y Rocío tan unidas que ambas pueden terminar pronto explotando contra el resto. Y no me refiero solo a los mortales, también los más afines siervos. Solo evitará esa explosión que mis previsiones no fallen y se salven esta semana Ivana y Hugo, por lo que Fani viajará a isla Desvalida junto a Cristian. La alianza Fani/Rocío tendría los días contados, por el momento.

Moleskine del gato

Adelanté ayer que hablaría de la polémica sobre si comunicar o no la situación mundial por la pandemia que vivimos a los concursantes en cayos Cochinos. Contó Jordi González el domingo que se haría un sondeo entre los familiares y tras comunicarles la situación todos ellos recibirían imágenes de sus familiares enviándoles sus mensajes de ánimo. Ese sondeo tuvo un adelanto en Conexión Honduras por parte de los familiares y defensores de los cuatro nominados de esta semana. La cosa quedó en tablas ya que Antonio David (padre de Rocío) y Cristopher (novio de Fani) se manifestaban contrarios a que se les fuera comunicada la situación. Por su parte, Mayte (madre de Cristian) y Claudia (prima de Ivana) estaban a favor de que se les informe. “Tenemos la obligación de informarles de lo que está pasando en el mundo”, afirmó Jordi, lo cual no admite discusión, a pesar de los argumentos en contra. Estos son que les puede desestabilizar y ponerles nerviosos, pero no sé si es suficiente para negarles una información que deben conocer.

Personalmente, ni estoy de acuerdo con negarles la información ni participo de la filosofía de Mayte Galdeano, que aboga por la “aceptación y resignación”. Hombre, resignación ante la pandemia debemos tenerla porque no nos cabe otra opción, además de hacer estricto caso de lo que nos dicen las autoridades y quedarnos en casa hasta nueva orden. Creo que lo ideal es mantenerles informados, a pesar de ser algo contrario a lo que se acostumbra a hacer en este tipo de realities. Opino que deberían contarles no solo la situación actual sino su posterior evolución. Y cuando dentro de unas pocas semanas la situación remita tendrían que recibir actualización de esa información. Con un poco de suerte, cuando el concurso llegue a su fin habremos recuperado la normalidad.









