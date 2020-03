Los siervos pierden la paciencia por la nefasta administración de leña que hace Avilés: "Es un sin vivir"

José Antonio Avilés vuelve a sacar de quicio a sus compañeros al emplear demasiada leña para hacer fuego. " José no es necesario que esté todo el día la llama , no hace falta hacer llama todo el día", le ha asegurado Ivana al colaborador de 'Viva la vida'." Con que haya humo y brasa basta ", ha apoyado Fani a la argentina.

"Es un sin vivir la administración de José Antonio con la leña. Le digo cuarenta mil veces no la gastes, no la gastes y el sigue. Si no es la hoguera de San Juan no se queda conforme", ha explicado Ivana enfadada.