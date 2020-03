Fani le pide perdón a Rocío y le advierte sobre otros compañeros: "Él va rajando por detrás"

No hay mal que por bien no venga. Y la decisión de la audiencia de que Fani y Rocío pasasen unos días atadas ha hecho que las supervivientes hablen sobre el desencuentro que tuvieron.

En estos días, Fani y Rocío han charlado sobre lo sucedido. "De los únicos que me fio es de Ferre y de Jorge. Yo no me fio de Barranco porque ha estado muy unido a Nyno y sabe las cosas que ha dicho de ti y no ha dicho nada. Rocío, tú y yo hemos discutido porque te he dicho las cosas a la cara", le decía Fani a Rocío y le advertía sobre Nyno. Según ella, es de los que más comentarios por detrás ha hecho.