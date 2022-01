Rafa, sobre Héctor: “Le ha faltado decir que fue escriba en Mesopotamia”









Ya podemos considerar oficial el primer grupo en esta casa de los secretos con concursantes originalmente desconocidos. Ellos mismos lo han expresado así, aunque más bien es un temor que tienen de que el resto de la casa les vaya a nominar por considerarlos fuera de la mayoría. Esto decía ayer Rafa en animada conversación con Alatzne, Álvaro y Carmen en la cocina. Rafa reconoció que está más a gusto con Carmen, pero es junto a Alatzne cuando nos viene dando los mejores momentos. Como ese del sofá en el que, por fin, la sanitaria se atrevía a decir lo que piensa realmente de Héctor.

“A mí es un tío que no me inspira nada. Todo lo contrario. Está todo el rato con uno aquí, al otro le lleva a la otra esquina, al otro le lleva al otro lado, a cada uno comiéndole la cabeza poco a poco. Va diciendo a todos los nueve mandamientos suyos, aunque a mí no me los ha dicho”, decía Alatzne sobre Héctor. Rafa confirmaba cada una de sus palabras y aportaba lo suyo: “El segundo día ya lo calé. Ya me remató cuando me cogió y me dio el consejo (de que se abriera más al mundo). Lo de los consejos a mí es que me revienta. Anda dando consejos a toda la casa, pero a toda”. Y añadía finalmente: “Y luego que es un fantasma. Dice que ha escrito dos libros de autoayuda, que tiene cinco pisos en Madrid… no sé. Le ha faltado decir que fue escriba en Mesopotamia”.

El posible escriba en Mesopotamia nos ha descubierto que es seguidor de la filosofía holística. Prefiero su resumen de lo que eso supone a intentar definir esa posición metodológica y epistemológica. Según Héctor, consiste en considerar que está todo conectado, y aunque es demasiada simplificación podría valer para entenderlo. Aristóteles lo sintetizó en sus escritos sobre metafísica con esta conocida frase: “El todo es mayor que la suma de sus partes”. Aplicado a un reality tendríamos que es mejor considerar al grupo en su conjunto que a cada uno de los individuos que lo forman. Pero también podríamos decir que en conjunto las actitudes suelen decepcionar. Lo vimos el domingo con la reacción del grupo a la broma de Álvaro. Por suerte, algunas individualidades se salieron del conjunto. Y, ¡oh, sorpresa! entre estos estaban Rafa y, sobre todo, Alatzne.

Alatzne seguía defendiendo anoche mismo que la reacción de la mayoría fue exagerada y no compartida por todos. En la fiesta de las primeras impresiones les propusieron hacer el ejercicio de decir la primera impresión que tuvieron sobre todos sus compañeros y si a día de ayer la mantenían o habían cambiado en algo. A Álvaro le siguen considerando mal hasta el punto de que al final del teléfono escacharrado le definían como “manipulador, mala persona, oscuro y jugador”. Un poco más y le hacen culpable del coronavirus. La reacción a su broma se explica en el momento, aunque la paró suficientemente a tiempo como para no tenérselo en cuenta. Pero que sigan con ese rencor dos días después no tiene explicación.

Hay una cosa curiosa sobre el mal encaje que tuvieron de la broma gastada por Álvaro nada más encontrarse con todos. La explicación que siguen dando se basa en el mal trago pasado al creer que alguien abandonaría la casa. Marta, en particular, sigue considerándose incapaz de tener una relación normal con su nuevo compañero. “Tal vez dentro de dos días, pero por el momento no”, decía la teniente de alcaldesa. Pero todo esto contrasta con el buen encaje que tuvieron varios concursantes, y el grupo en su conjunto, de los falsos dilemas planteados por el programa en la primera gala.

Recordemos que a Nissy le hicieron creer que estaba fuera al haber cedido el puesto a su hermana Laila porque solo podía quedarse una de las dos. Y no fueron dos minutos, sino que la broma en este caso duró casi hasta el final del programa. Por su parte, al ínclito Héctor le hicieron creer que su permanencia en el concurso dependía de que adivinaran si era la persona de una de las tres fotografías mostradas. ¿Vimos en algún momento alguna queja del grupo por estas bromas? Consideran lo de Álvaro de mal gusto, pero no dista mucho de lo que planteó el propio programa nada más empezar, sin que nadie se llevara las manos a la cabeza.

En la peculiar fiesta de anoche no se puede decir que fuera rehabilitada la imagen de Álvaro, pero se empezó a resquebrajar la sensación de que todos consideran tan mal lo que hizo. También se empezó a partir a cachos la imagen de Héctor, y en este caso no fue tanto por el nuevo grupo minoritario (siempre tiene que haber uno), sino gracias a Virginia. Tras pasar casi toda la semana sin llamar la atención, anoche tuvo su primera intervención apreciable cuando llamó a Héctor prepotente. Destacó su análisis del personaje respecto a la opinión favorable de la mayoría. Alatzne solo le dijo que al principio le causó buena impresión, pero ahora vino a decir que lo tiene en cuarentena. Y Rafa destacó algo obvio, que ya no hablan tanto como al principio. Pero tuvo que ser Virginia quien se expresara sin miedo, opinando que el canario intenta dar lecciones y ella no se ha sentido escuchada por él, sino más bien sermoneada.

El nuevo grupo del que vengo hablando se materializó anoche tras la fiesta de las primeras impresiones, y lo hizo como debe todo grupo que se precie: pactando sus nominaciones. Hace un par de días tenían la duda de si las reglas del programa permiten ese pacto. No es tan extraño porque hay realities en el que es protagonista el encierro y consisten en la eliminación competitiva que se prohíbe no solo pactar, incluso hablar de nominaciones. Por lo visto esta madrugada ya deben tener claro que no es el caso. Antes de sindicar sus nominaciones, Carmen, Álvaro y Rafa coincidían con este gato cronista en lo contradictorio que resulta ver a la mayoría decir que son una familia para luego comprobar en una actividad como la de las primeras impresiones que si acaso serían una familia no tan bien avenida.

Rafa no fue tan claro como Virginia con Héctor delante de todos, pero luego en el dormitorio habló con él sin dejarse sermonear una vez más. “Hoy te voy a dar la chapa yo a ti”, le dijo Rafa, sin dejar que Héctor le volviera a enredar con su inacabable discurso. Rafa le dijo que no lo va a nominar, pero le ha descolocado mucho su comportamiento desde que llegó Álvaro. Tal vez no debió ser tan claro al aclararle que sus apoyos son Alatzne y Carmen porque de esa forma parece estar señalando el camino de por dónde deben ir las nominaciones de los demás. Héctor no quedó muy conforme porque ahora piensa que Álvaro actúa movido por su trauma de gordofobia. O sea, que se engancha cada vez a algo nuevo para no bajarse el burro.

El primer pacto de nominaciones de esta casa de los secretos tuvo lugar con nocturnidad y asepsia, no en vano se consumó en el cuarto de baño. “Le jode que nos riamos”, dijo Rafa, y añadió: “Quieren que salgamos nosotros, pero se van a ir ellos”. El tono era un poco de ‘Braveheart’ venido a menos, pero tengamos en cuenta que acababa de hablar con Héctor. Este no solo le pone épica a todo, además es suficientemente torpe como para evidenciar sus debilidades. Cuando dice que a Carmen “le dices que no te hable alto y te chilla al oído” está marcando el camino. Ya saben positivamente que deben chillarle al oído. No es textual, quiero decir que a Héctor parece molestarle especialmente que los demás hagan lo contrario de lo que les aconseja. Esto es garantía de fracaso, especialmente cuando se dan consejos que nadie ha pedido.

A pesar de que Rafa le acababa de decir a Héctor que no lo va a nominar, su propuesta de pacto comenzaba dándole tres puntos. Los dos irían para Adrián y uno a Marta. Como Carmen expresó su rechazo a nominar a Marta decidieron que el solitario punto fuera a elección de cada uno. No es mala idea porque de esa forma no coincidirán del todo las nominaciones y con cuatro puntos es imposible sacar a nadie a la palestra. Se salva Brenda, que era el principal objetivo de Carmen, tal vez la que más ha cedido a la hora de elegir los nombres del pacto del cuarto de baño. Digo cuatro puntos porque ese pacto es entre Rafa, Carmen, Alatzne y Álvaro. Por lo visto esa misma noche creo que Virginia podría ser una quinta integrante de ese grupo, pero de momento sigue abducida por la mayoría.

Rafa no ha dudado en juntarse a dos de los concursantes más contestados dentro y fuera de la casa. Respectivamente, Álvaro y Carmen. El último en llegar es contestado dentro de la casa porque casi le echan con cajas destempladas por una broma que duró apenas un par de minutos. Aunque luego su actitud fue demasiado retadora como para reclamar amabilidad, lo cierto es que siguen exagerando hasta el ridículo las consecuencias de lo sucedido. Y ella fuera de la casa porque fue nominada por la audiencia durante la primera gala, aunque también dentro sigue teniendo dificultad para encajar con la mayoría de sus compañeros. “Creo que podemos ir cargándonos a todos”, decía Rafa. A pesar de contar con el ejército de los rechazados no parece haber perdido la confianza, si bien tiene cierta convicción de que Álvaro les terminará vendiendo más tarde o más temprano.

Rafa, Alatzne, Carmen y Álvaro llevan las nominaciones preparadas y pactadas para esta misma noche (la gala pasa del jueves a hoy miércoles por el fútbol de mañana, aunque al terminar el partido habrá una última hora también con Carlos Sobera). No son los únicos que nos han adelantado sus nominaciones. Al menos parcialmente también lo han hecho otros. Héctor ha ido diciendo en privado a Brenda y Virginia que las va a nominar, como si las marcase con la letra escarlata. Elena también va a nominar a Brenda, teniendo reservados los tres puntos para ella, y para Adrián un punto. Laila y Nissy parecen tener varios objetivos, aunque el principal es Carmen y no la van a poder nominar porque ya lo está. En principio, Nissy no quería nominar a Alatzne, pero parece haber cambiado de opinión. Las mellizas también parece que ahora ya no quieren nominar a Elena, o al menos no con los tres puntos que pretendían.

Mientras Álvaro se ponía ayer el gorro de jabalí (o algo así) por montera, las mellizas Laila y Nissy tenían su primer encontronazo importante. Nissy insultó a Carmen porque dice que se demora en la ducha más allá de los cinco minutos asignados a cada uno, y a pesar de contar esta con los minutos cedidos por Alatzne. A Laila le parece mal que su hermana insulte y eso provocó el encontronazo entre las dos. No pondría la mano en el fuego porque no termine una pidiendo la expulsión de la otra.

Brenda explica a todo el que la quiera escuchar que Álvaro es para ella un reto, aunque no termino de entender en qué consiste. Este challenge particular de Brenda parece basarse en comprobar si ese compañero es así, pero no podrá tener nunca una conclusión objetiva. Como dice siempre Jordi González somos sujetos y no objetos, por lo cual somos subjetivos.

Carmen dice que Nissy quiere seguir los pasos de Adara porque es fan fatal de esta exconcursante. Pues ya está tardando en coger alguna rotonda y cambiar de aliados.

Lo de Elena con Alberto no se ha hecho esperar. Prácticamente está formalizado y puede que sea una de las carpetas más rápidas. Por mí perfecto, pero podían evitar dar vergüencita con cosas como esa de que ella le enseñe a decir “te quiero” en ruso.

Tras pasar raspando los exámenes de la prueba semanal se la dieron por superada. Necesitaban 25 aciertos y esos fueron justo los que tuvieron. Por tanto, hicieron la compra por primera vez.

Esta noche tenemos una fiesta. Esta no se la esperan los concursantes, aunque después de maquillarse, peinarse y vestirse de gala anoche ya vieron que no se puede saber nunca, así que ya no les pillará tan de sorpresa esta noche. Además de resolverse la inmunidad (anoche les pusieron una cuenta atrás de 24 horas a las diez y diez de la noche) tendrá lugar la primera ronda de nominaciones, que tendrá lugar de forma individual y secreta (estoy emocionado), y de la que saldrán cuatro nominados. También arrancará esta noche la dinámica del juego de los secretos. La cosa se pone muy interesante.









