Elena se abrió en canal con su compañera Alatzne

La sevillana asegura que tiene sentimientos por Alberto

Elena: "Yo esto no me lo esperaba la primera semana"

Los concursantes no llevan ni una semana en la casa de los secretos y las tramas ya están empezando a florecer. El amor está en el aire y parece que está más que confirmado que en ‘Secret Story 2’ está naciendo la primera carpeta.

Así se lo confirmaba esta misma noche Elena a Alatzne. La sevillana se desahogaba en el salón con su compañera y le confesaba que está empezando a tener sentimientos por Alberto, su compañero: “Yo quería hacer las cosas con calma y pasar desapercibida”, decía Elena.

“Tengo la impresión de que llevo un mes aquí (..) Yo esto no me lo esperaba en la primera semana”, decía la sevillana. “¿Pero te gusta Alberto?”, preguntaba Alatzne. A lo que ella respondía: “Si no me gustase, no haría nada”.

“Yo le dije a mi madre que no haría nada. Mi madre me dijo que ni besos ni nada, pero se ha dado así, yo tampoco lo he buscado”, explicaba la sevillana. “Eres autentica, te veo poco preocupada”, decía la de Guipúzcoa.

“Preocupación no tengo ninguna, porque se ha dado así. No he ido buscándolo. Yo no sé qué va a ser de esto, pero yo sigo para delante y a ver qué pasa”, decía Elena en ‘La casa de los secretos’.

Miradas cómplices entre Elena y Alberto

Está muy claro que entre ellos hay química y así lo demostraron tan solo una hora después de la confesión de Elena a Alatzne. La sevillana y Alberto se dedicaron miradas cómplices y hablaron muy pegaditos, en un tono de voz muy cariñoso.