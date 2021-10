La relación entre Cristina y Luca está en peligro









telecinco.es

Peligra la relación entre Cristina y Luca. Después del primer beso, aunque sin dar todavía muestras de ser pareja, ha venido la primera crisis por culpa de los Gemeliers. Estos contaron a Cristina que le habían expresado a Luca la madrugada anterior su intención de hablar con ella para limar asperezas. A Cristina le molestó que su amigo no le hubiera contado nada de esa conversación. La verdad es que fue una larguísima charla que duró hasta más tarde de las cinco de la mañana y en la que hablaron de muchas cosas. No hubiera sido raro que Luca olvidase contarle eso en concreto. Que habían estado hablando sí lo sabía ella y juraría que también algunas de las cosas comentadas por los gemelos, Luis y Luca durante tanto rato.

El mosqueo de Cristina se agravó porque no tuvo fácil hablar con el italiano, secuestrado durante horas por los Gemeliers. En la gala les habían mostrado las imágenes donde Lucía hacía cálculos para pactar las nominaciones y Jesús aseguraba que debían lograr meter en la terna de nominados a Luca. Desde la finalización de la gala los gemelos pusieron el máximo esfuerzo por explicarle a Luca que las imágenes estaban manipuladas por el programa porque ellos solamente le habían puesto de ejemplo. Supongo que los cantantes decidieron compensar una explicación tan endeble con otra de sus maniobras embaucadoras. Consiste en atacar en comandita a una persona y ponerle la cabeza como un bombo para intentar que cambie de idea. Sospecho que con Luca no les funcionó.

Una vez que los gemelos liberaron a Luca, Cristina pudo finalmente hablar con él. Tampoco había hecho mucho esfuerzo por conseguirlo antes porque no quería hablarlo en caliente, como le confesó a Adara. La reconciliación fue como quiso Luca que fuera. Aparte de estar tan convincente como siempre, empleó en esta ocasión con Cristina todas sus capacidades de seducción. Le explicó que había respondido a los gemelos que esas cosas debían hablarlas directamente con ella. “Les dije que no eres una persona que busque ninguna guerra”, añadió. Creo que Luca tenía a Cristina con el “hola”, como dice ‘Jerry Maguire’. Pero, además, estuvo firme y convincente, exigiendo a su amiga que no dudase de él.

Cuando hablo de las maniobras de seducción me refiero a acariciar el brazo, apartar el pelo, posar la mano sobre su barriga, masajear su pie. Bueno, y también un abracito. Si después de todo eso no llega a tener a Cristina en el bolsillo igual tiene el italiano que pedir la renuncia a su nacionalidad. Entonces Luca recordó el beso que, exigencias del guion, se habían dado en la primera hora de la gala. Solo ese beso justifica que las galas empiecen a esa temprana hora, mucho más aún en las islas Canarias. “Si alguien te besa así a los catorce años te habrías vuelto loca”, dijo Luca. Normal que Cristina le llamara “flipao”.

No reaccionó bien el grupo ante las imágenes en las que quedaba en entredicho el odio ante los pactos de nominaciones expresado repetidamente por Lucía en estas casi cuatro semanas. El grupo mayoritario ha censurado muchas veces al pequeño que pactasen, y todavía más que negasen haberlo hecho. Demasiadas como para que la casa descubra ahora que ellos también lo han hecho e igualmente lo negaron. La coartada de que el vídeo está cortado y al final Lucía dice que ellos podrían, pero no van a pactar porque no les gustan los pactos, es sorprendentemente burda. Es como si yo digo que podría llamar antipática a mi kioskera (va a parecer que la he tomado con ella), pero no lo voy a hacer porque no me gusta ofender a nadie. Se ve demasiado el truco.

De manera que en una conversación Lucía explica el abecé de los pactos de nominaciones y los Gemeliers ponen la mira de su objetivo en Luca. Pero quieren hacer creer que no tenían intención ninguna de pactar. Eso sí, ocho nominaron a Frigenti y a Luca. Fiama no paraba de insistir en que si hubieran pactado ella no estaría nominada, pero es que en las imágenes hablaban de la nominación anterior, en la cual salió Sandra junto a Miguel y Luca porque Cristina era inmune. Reconozco el monumental esfuerzo por minimizar daños ante el impacto de ese vídeo en la casa, aplaudido con entusiasmo por Cristina y Luca. Esta vez las imágenes no dejaban mal al grupo pequeño, como en ocasiones anteriores, sino a los otros.

A pesar del esfuerzo, las cosas son lo que son. Lucía se posicionó contra Luca la semana pasada y lo justificó diciendo lo siguiente: “Odio los pactos”. Se refería al pacto de nominaciones, justo lo que ella había hecho esa misma semana, aunque al final disimulase diciendo que no lo harían. Ahora le echan las culpas al programa por manipular las imágenes. Si tan mal les parece el trabajo del equipo que hace el concurso en el que participan no sé por qué diablos siguen ahí. Si fueran de otra forma reconocerían que estuvieron haciendo cálculos de lo que debían hacer para sacar a la palestra a sus tres enemigos comunes en la casa. Lo que viene a ser hacer un pacto. Repito, podría decir que son poco valientes, pero no lo diré nunca. Claro que no. ¿Cuela? Claro que tampoco.

No solo quedó mal el grupo al descubrirse que ellos también hacen sus cálculos nominatorios, y en particular los Gemeliers por haber metido el nombre de Luca, con quien luego departen amigablemente hasta altas horas de la madrugada. También quedaron mal estos con Adara por otro vídeo donde se ve a Jesús decir: “No sé si es peor el que se ha ido o la que ha venido”. Comparaba el Gemelier a Frigenti con Adara, y no de manera amable. Adara sobreactuaba un poco al mostrarse dolida con Jesús. No creo que le doliera exactamente, aunque pudo sorprenderle lo visto y escuchado. Dani lo agravó haciendo en directo una confesión todavía más impactante. Dice que al ver a Adara en la casa tuvo que ir al baño a vomitar. Es fuerte.

De nuevo en comandita, los gemelos se defendían ante Adara. Las explicaciones de Jesús y Dani giraron en torno a la idea de que su reacción se debía a que no la conocían todavía. “Hemos dicho esas cosas porque no te conocíamos”, explicaba Jesús. Viene a ser como reconocer que juzgan sin conocimiento. Pienso si no sería más lógico tener de partida una buena opinión de alguien a quien se acaba de conocer. Si luego se ha de rectificar que sea para expresar peor opinión, ahora que ya se la conoce mejor. Lo de Los gemelos es como aquello que se decía de la Guardia Civil en la dictadura: primero disparaba y luego daba el alto. Es decir, justo al revés de lo que debiera ser.

Adara también pudo ver lo dicho por Fiama sobre ella. En este caso no cabía sorpresa porque lo habían hablado esa misma tarde. Fiama le advirtió de que había dicho cosas sobre ella de las que se arrepiente ahora que la conoce más. Viene a ser lo mismo que los gemelos, solo que tuvo el acierto de advertirlo y excusarse a tiempo. ¡Salvada por la campana! Fiama tiene siempre el dedo en el gatillo y se le escapa el disparo con facilidad. En esta ocasión le salvó que supiera adelantarse a los acontecimientos, como si hubiera intuido que Adara podría ver las imágenes mostradas anoche en la casa. Pero también le salva pertenecer al grupo mayoritario. Esa es la razón por la que no ha sido duramente criticada. Sus formas no son más moderadas que las de Frigenti, más bien al contrario. Con la diferencia de que este es impulsivo, pero generalmente tiene la razón de su lado, mientras que Fiama suele equivocarse, como le ha pasado con Adara.

Que cuando deben elegir el compañero que ha sido hasta ahora más planta (o mueble) se vayan por la tangente con el tema de las labores del hogar y se lo encasqueten a Adara, última en llegar, solo tiene una explicación. Y esa explicación se puede resumir en una palabra: miedo. Tienen miedo a decir lo que piensan, a ser sinceros, a molestar a los afines… Y, lo que es más duro de todo, tienen miedo a mostrarse tal cual con. Inexplicable me parece que Lucía no se lo diera a Emmy, cuando por la tarde decía que se “la va a llevar por delante”. O a cualquiera de esos compañeros a los que criticaba por la mañana con Canales porque duermen todo el día (¿Julen, por ejemplo?).

Canales fue el elegido por Cristina y Luca demostrando una vez su conexión con la audiencia porque ese fue también el elegido por votación popular, en dura disputa con Julen y, en menor medida, con Sandra e Isabel. Estoy bastante de acuerdo con la decisión de la audiencia, aunque creo que es más planta todavía Julen. Este se votó a sí mismo, pero luego estaba molesto porque Isabel le eligiera también. Isabel fue la única del grupo mayoritario que se salió del rebaño y, ¡oh, sorpresa! hubo luego tensiones entre ella y Lucía. No perdonan que alguien se salga de la formación. ¡Prietas las filas!

Secretos

Lucía apostó por eliminación que el secreto “quería ser monja y me han propuesto ser escort” pertenecía a Cristina. En el careo solo le hizo una pregunta sobre si había ido a un colegio de monjas, a lo que Cristina mintió respondiendo que no. Las tres esferas de Cristina están ahora en poder de Lucía.

Me quedé con ganas de nuevo de ver el careo de los gemelos con Sandra respecto al secreto de la bola de sebo con patas. Y por fin se ha descubierto un secreto del que se había descubierto una pista, aunque si soy sincero no termino de entender la relación entre los jamones, la monja y la señorita de compañía. Tampoco ha sido descubierto con la ayuda de la pista, que solamente tenía Cynthia.

Haciendo recuento de pistas podemos decir que tienen la del libro ‘Oliver Twist’ de Emmy (que conocieron Luis y Gemeliers), la báscula de Sandra (que conoció toda la casa), el corazón de Cynthia (que conocieron Emmy y Luis) y la peluca de época de los Gemeliers (que conoció Luca). Aparte de los mencionados, Adara debería conocer todas las pistas excepto la de la peluca porque estaba fuera cuando se descubrieron. Y me consta que Emmy ha compartido con más compañeros la del corazón.

Pues no dice…

Pues no dice Isabel Rábago que lleva tres meses en la casa. No es que todo se magnifique, eso es perder totalmente la perspectiva.

Pues no dice Dani dice que "no cabalga con ruedas de molino". También podría decir que "cuando comulga el galgo buena es la caza".

Pues no dice Sandra que ella querría pedir una hora sin cámaras, pero Julen no quiere. Eso sí, Sandra la quiere solo para hablar. Traduzco a reality: lo quiere para tener unos vídeos en prime time.

Moleskine del gato

Así estaban los porcentajes ciegos al principio de la gala de anoche: 63,6 %, 22,2 %, 12,4 % y 1,8 %. Estaban en lo cierto los amigos que apostaban que la barra amarilla (el 12,4 %) era de Cynthia. Ella y Luca se salvaron anoche. Dividir el voto entre Cynthia y Fiama ha entrañado un peligro inútil al no haber servido para que Cristina se salvase anoche. Sin embargo, ha hecho que el porcentaje más alto se reduzca desde casi un 80 % inicial hasta poco más del 60 % de anoche.

Con vistas al espectáculo es bueno que se salvara anoche Cynthia porque así queda para el jueves un duelo más emocionante entre Cristina y Fiama, una representante de cada bando. Aun así veo casi imposible que se repita esta vez lo de Frigenti, mucho menos teniendo en cuenta la evolución de la pareja Porta-Onestini.

Por la tarde les encerraron en el vestidor y el realizador no sabía cómo girar la cámara para sacar un plano nuevo a Cristina y Luca [ALERTA CARPETERA ON] abrazados en el suelo [ALERTA CARPETERA OFF].

La audiencia votó por el grupo de Luis Rollán, Emmy, Cristina, Luca y Jesús en la prueba semanal. La casa debe estar temiendo ya que Cristina y/o Luca estén en casi todas las votaciones en positivo. No me pareció justo que los Gemeliers fueran en grupos distintos porque así tenían doble opción de ganar. Si concursan como uno debería ser así para todo.

Cynthia daba las gracias después de salvarse a toda la gente que la está votando. Otra concursante ignorante de que se vota para expulsar. ¡Qué cruz!

Lucía hizo su línea de la vida y más que una línea me pareció un guion bajo (por breve), o una barra de hielo (por gélido).

Quiero dar la enhorabuena a Ainhoa Pareja (GH 5) por su boda. Le deseo toda la felicidad del mundo a mi Ainhoa Croft.

Encuesta









El Gato Encerrado