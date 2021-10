Lucía Pariente tenía una corazonada, el secreto "quería ser monja y me han propuesto ser escort" pertenece a Cristina Porta . La madre de Alba Carrillo no tenía nada objetivo que le llevase a pensar esto de la periodista, pero se ha dejado llevar y ha activado el pulsador tras tener un cara a cara con su compañera.

"Fue una época muy corta de mi vida, fui a un colegio de monjas, creía mucho en Dios, me llevaba muy bien con ellas y quería ser monja", así ha explicado Cristina su secreto, aunque asegura que fueron solo unos años hace tiempo: "Luego se me pasó, me hice un poquito más mayor y ya de monja tengo poco". No quiere ser monja en este momento, pero cree que le vinculan cosas: "Tengo buen corazón y también detecto bastante ala gente mala". Y cuenta cuándo le han propuesto ser escort: "El tema de escort, me han ofrecido por Instagram muchas veces ese tipo de servicios".