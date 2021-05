Sandra desveló al grupo la presencia de Lola y Palito en playa Destierro









telecinco.es

Los dos últimos desterrados (Agustín y Valeria) sabían lo que se iban a encontrar al salir de la palapa. Sandra contó al grupo que existía playa Destierro y allí se encontraban Palito y Lola, esta última desde la segunda semana de concurso. Agustín disimuló bien la semana pasada y Valeria se hizo la tonta anoche mismo, lo cual se le da bastante bien. Por más que Jorge Javier insistía, todo lo que consiguió de Valeria es el reconocimiento de que en la playa hay mucho chismorreo. No obstante, la vanidad pudo con ella y antes de nada dijo haber pensado en la barca que le llevaba hasta allí que se reencontraría con Palito. “Y también pensé en Lola”, añadía. ¿Pitonisa? No, actriz.

La indiscreción de Sandra completa el desastroso balance de su visita a Honduras. Fue a cortar la relación con Tom y este piensa que no está todo perdido porque tendrá otra oportunidad a su vuelta. Las sospechas de que todo fue un montaje tramado por ella misma dejan al espectador medio con la sensación de haber sido engañado. Ahora sabemos que el secreto del destierro lo conocen ya todos por culpa de esta funesta visita. Hemos tenido mucha suerte con esta historia. Primero toma a los espectadores por tontos y luego se va de la lengua contando lo que no debía.

Dado que todos los años hay un palafito, una casa del árbol o similar, está claro que todos los concursantes salen de la palapa esperanzados de que aún les quede una oportunidad más de permanecer en el concurso. Pero una cosa es que tengan cierta seguridad de que algo hay, por lo que la sorpresa no es tan grande cuando descubren lo que es exactamente, y otra conocer todo con destalle. Desde la semana pasada el concursante que sale de la palapa por ser el menos votado en positivo sabe perfectamente lo que le espera. Y esto no solo le resta emoción a su experiencia, sino también interés al momento de cara al espectador.

Dice Jorge Javier que habrá un castigo para Sandra que le comunicarán el lunes, pero se me antoja que el auténtico castigo para la audiencia es precisamente tener que volver a ver a esta persona que sin ser concursante ha concentrado mucho la atención durante semanas. Y ahora, en lugar de sanciones deberían recurrir a la justicia ordinaria y poner una demanda por incumplimiento de la confidencialidad exigida. Este contratiempo en relación a playa Destierro me hace pensar con mayor convicción que urge una reunificación en la que Lola y Palito dejen de vivir solas y se integren el grupo, ahora que ya no hay lacayos y todos son supervivientes de pleno derecho. Y hasta que eso suceda lo mejor sería hacerles creer de alguna manera que la información introducida en la isla por Sandra es falsa, simulando un final de gala diferente al esperado.

No me sorprendió la expulsión de Valeria. Su actitud no solo ha merecido la desaprobación de sus compañeros, también la audiencia ha terminado dando la espalda a esta concursante. Con una mal interpretada independencia, Valeria ha conseguido que su concurso pareciera distinto al del resto. Ha caminado con el paso cambiado casi todo el tiempo, reinterpretando las reglas de las pruebas y sin considerar que la vida en comunidad obliga a ciertos sacrificios y, sobre todo, requiere que se tenga en cuenta a los demás. Tampoco se han portado bien con ella. El tono de desprecio y burla que primero aprecié en Marta y Olga se terminó extendiendo a todos.

Por muy mal que caiga Valeria llamarla “vieja loca”, como ha hecho esta semana Lara, es de todo punto intolerable. Que tuviera la habilidad de sacar a todos de sus casillas no justifica la manera que fue tratada muchas veces. De igual manera que tampoco se puede tolerar lo que dijo ella de Lara sobre que era “una mujer de mentira” si sus intenciones eran las que interpretaron varios compañeros. Sinceramente, considerando el contexto no me cuadra que la quisiera llamar mentirosa. Me inclino a pensar que hacía referencia a la historia personal de su reasignación de sexo. Y si no llegaba tan lejos, tan solo que afease el físico de Lara parece una indecencia, más fea e impropia si se da entre mujeres.

En lo que debo descargar parte de culpa a Valeria es en la falta de cumplimiento de las normas impuestas por el juego de este lunes. ¿Confirmamos que Valeria habló más que nunca cuando no podía decir nada? Lo confirmamos. Pero de igual manera Omar y Alejandro se aflojaron o quitaron directamente los grilletes, Lara se sacó las gafas de oscuridad que le impedían ver y Olga no atendió el fuego siempre que debía. El despiporre, vamos. Por eso, el grupo decidió entre tres posibles sanciones para Tom y finalmente ganó por mayoría que llevé las gafas de oscuridad durante dos días y sea guiado por todos sus compañeros, aunque Melyssa pedía que lo hicieran aquellos que habían votado por esa opción. Los otros dos castigos eran no comer latas y tener un punto de nominación esta noche, no siendo esto último necesario para verlo en la palestra de nuevo.

He mencionado a Melyssa, que felizmente volvió a la Palapa habiéndose perdido tan solo la prueba de recompensa. El parte médico valoró su buena evolución y que ya tolerase la ingesta de sólidos para recomendar su reincorporación al grupo. Melyssa afirmó que tras esta nueva caída esperaba haberse levantado ya definitivamente. Sospecho que es consciente de sus posibilidades de cara a la final y me parece bien que no lo oculte. Si ha de apearse de esta aventura que sea por no superar el enfrentamiento con otros compañeros y no por un problema de salud. Si tuviera que describir el rostro de Tom cuando Melyssa entraba en la palapa diría que expresaba indiferencia, lo cual choca con la alegría de la mayoría.

Antes hablé de las dificultades que han tenido para cumplir los castigos esta semana, a lo cual podría añadir la picaresca de Omar a la hora de recuperar tres objetos de su maleta. Junto a un apetitoso bol de lentejas esta era la otra recompensa del juego de las cuentas chinas. Omar guardó en el bolsillo de un bañador varias cartas de Anabel Pantoja e incluso una fotografía junto a ella. Pretendía sacar tres prendas y estos otros objetos personales que seguramente le hubieran ayudado a superar momentos de bajón anímico. De nuevo un concursante saltándose a la torera las reglas. El programa valoró la falta de lealtad de Omar y le quitó la foto, las cartas y hasta el bañador.

Observatorio de nominaciones

Así transcurrieron las primeras nominaciones en las que intervinieron todos los concursantes presentes en la palapa:

Sylvia > Lara

Olga > Tom

Lara > Sylvia

Tom > Olga

Carlos > Sylvia

Alejandro > Gianmarco

Gianmarco > Alejandro

Melyssa > Tom

Los nominados del grupo fueron Alejandro, Sylvia y Tom. Como preconicé ayer, Omar fue el ganador de la prueba de apnea, llegando casi a los 3 minutos. Su nominado fue Gianmarco. Por tanto, nominados definitivos: Alejandro, Gianmarco, Sylvia y Tom.

No se dio la vuelta de tuerca que esperaba en las nominaciones. Lejos de tener nominaciones estratégicas por grupos la mayoría fueron por motivos estrictamente personales. Demuestra lo que digo que hubiera tres nominaciones mutuas. Se nominaron mutuamente Olga y Tom. También Sylvia y Lara. Y, finalmente, Alejandro y Gianmarco se dieron igualmente el voto mutuamente. Las rencillas personales pesan más que el interés personal por salvar el cuello, por ejemplo. También cuenta entre las nominaciones por un motivo personal la de Melyssa a Tom, como ya prometió hace días. El voto de Carlos sería el más difícil de descifrar, aunque es muy probable que mañana niegue haber nominado a Sylvia.

De entre los nominados creo que corren más peligro Tom y Alejandro que Gianmarco y Sylvia. A pesar de esto, la verdad es que Alejandro, Gianmarco y Tom se han salvado en martes al menos una vez, mientras que Sylvia no ha tenido todavía esa experiencia.

Moleskine del gato

Tremendo momento cuando Jorge Javier afeaba en tono sarcástico a Lara haber llamado a Carlos “put* falso” en lugar de haber dicho tan solo “falso”, teniendo en cuenta que es un hombre casado. “Has llamado put* falso a un hombre casado”, repetía Jorge vacilando a Lara. Y, sin enterarse de nada, tanto Sylvia como Valeria disfrutaban la reprimenda. “Muy bien, poniéndola en su sitio”, afirmaba Sylvia. Es que daba pena hasta aclararlo.

Tras las visitas del novio de Lola y el de Palito parece que no seguirá la racha de novios. A Melyssa puede que la visite Mela, su madre. Será así si logra superar su miedo a los aviones.

Jorge Javier y Marta López son “entraditos en años” para Alexia. Viendo el titular de algún medio anunciando que se empezaba a vacunar a los “ancianos mayores de 50 años” tampoco me extraña el comentario. Pobre Alexia (digo sin ninguna envidia), la juventud es un defecto que se cura con la edad.

Encuesta









El Gato Encerrado