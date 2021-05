Ni Sandra se queda ni Tom se va









Sandra habla mucho para decir poco. El suyo vendría a ser un lenguaje cantinflesco, cuyo principal objetivo es confundir, oscurecer la realidad y no dejar nunca nada del todo claro. Y ahora que menciono a Cantinflas, una de sus mejores frases es aquella que dice: “No sospecho de nadie, pero desconfío de todos”. Pues eso mismo me pasa a mí. Y si de Sandra desconfiaba desde antes de ir a Honduras, ahora que supuestamente está de vuelta no puedo ni contar hasta qué punto desconfío. Llega la cosa hasta la duda sobre si realmente estará de vuelta o no. En principio fue para estar de martes a jueves y al final ayer lunes estaba todavía allí enredando.

¿Conclusiones sobre el éxito de su misión? La principal que anoche ofrecieron a Sandra que se quedase y rechazó la oferta. A esto que Tom amenazó con marcharse junto a Sandra. De momento, ni Sandra se queda ni Tom se va. Palabras huecas que oscurecen la realidad, como el cartel aquel que dice “Paisaje pintoresco” y no deja ver el paisaje (pintoresco, seguramente). Triunfó tanto esfuerzo porque no entendiéramos nada. Y así fue, unido a las múltiples pausas que iba teniendo la conexión porque se quería dejar un cierto suspense en torno a si finalmente lo dejaban o no lo dejaban.

Confieso que no fue hasta que apareció Carlos para despedirse de la pareja que llegué a entender finalmente la postura de Sandra. Vendría a ser algo así como que lo dejan, pero no del todo; se dan una pausa, pero a la vuelta volverán a darse otra oportunidad. Que cada uno interprete lo que quiera. Personalmente, entiendo que no lo dejan, aunque Sandra ha descargado toda culpa si durante el tiempo que le queda a Tom en el concurso ella tiene relación con otras personas. Se señala en particular a un chico que había en plató, a quien tampoco se le entiende bien, aunque lo suyo debe ser por otro motivo que no voy a tratar a fondo.

Mi momento preferido de este paripé es cuando Melyssa y Gianmarco hablan apoyados en el depósito del agua pensando que están libres de cámaras y micrófonos. Deberían espabilar porque son ya varias ediciones que son pillados en ese mismo sitio. Todavía recuerdo las jugosas opiniones que en otra circunstancia evitaban dar a conocer Gloria Camila y Kiko Jiménez. Y han pasado ya unos añitos de eso. Si no se han enterado todavía de que el depósito de agua es un espía de primera creo que no se enterarán nunca. Tampoco tienen nada que esconder en esa conversación. Ambos han contado abiertamente a la cara de los protagonistas sus sospechas de que todo esto es un montaje. La conversación venía a renglón seguido de un enfrentamiento de Gianmarco con la parejita, en la que estos indagaban por su opinión y cuando la daba se molestaban con él. Pues no haber preguntado.

Voy a dormir inquieto pensando que mañana despierten en playa Cabeza de León y Sandra siga todavía ahí. Si, con un poco de suerte, esto se queda en pesadilla y no es real desearé que me siga sonriendo la diosa fortuna y Tom sea expulsado esta semana. Melyssa coincide conmigo en esto y asegura que si al final se salva lo volverá a nominar todas las semanas. Aunque luego lo quiso matizar, porque puede haber una causa de fuerza mayor, alguien que se porte mal con ella y entonces se olvidará de su inquina hacia su exnovio. Hubiera dicho que en este caso sí que no hay duda de que se trata de una pareja rota y sin perspectiva alguna de recuperar la relación, pero sabiendo lo sucedido anoche en los cayos me alegro de haber estado callado.

Resulta que después de despedir uno a uno a Sandra, lo cual veremos en Tierra de nadie esta noche, Melyssa soltó delante de todos sus compañeros (imagino que salvo Tom, aunque esto no lo puedo asegurar) que pocos días antes de partir para Honduras, con las maletas ya hechas, Tom le planteó a Melyssa darse una nueva oportunidad. Imagino que esto provocará que pasemos otra semana, al menos, hablando de algo que poca relación tiene con la supervivencia. Mi consuelo es que Sandra se enterará de esto cuando ya esté en Madrid, aunque bien pensado, sería la bomba ver su reacción in situ. Vuelven las pesadillas, amigos.

Como amante de los detalles que soy, me fijé en directo en uno que responde a la posible pregunta sobre por qué desconfío de Tom y Sandra más de lo normal. Estando ella recostada en su regazo, en posición algo sumisa, a Tom se le escapó una significativa mirada directamente a cámara. Con sus ojos clavados en el objetivo estaba incumpliendo una regla básica válida para todos los concursantes de este reality: no mirar nunca a cámara. Que lo hiciera precisamente en ese momento va más allá de un cuestionable comportamiento para el concursante. En ese momento Tom estaba pendiente fundamentalmente de una cosa: el objetivo de la cámara. Hágase extensivo el gesto a toda su actitud respecto a la visita de Sandra.

Valeria ha logrado llevar con el grupo la memoria de Palito. Con un palito en la mano, cuya función era avivar el fuego, respondía a Lara y en un momento rozó su mano. El palito de Valeria rozando la mano de Lara se convirtió en un casus belli que hacía olvidar el motivo de la conversación. Parece ser que las ramas verdes no pueden ser arrancadas por protección del medio ambiente. Pues bien, algunas ramas verdes habían aparecido junto a la leña. Se meten demasiado con Valeria, pero ella también hace por provocar tensión. Lo peor es que casi nunca reconoce sus errores.

Lara también hizo estallar al grupo con la elección de patrones para su labor de lacaya. Le tocó repetir con la leña, a lo que se añadió el cuidado del fuego. Sin duda, las dos tareas más duras. Cada lacayo podía elegir en este caso a tres patrones que, a diferencia de la semana anterior, podrán colaborar activamente en la tarea. Es decir, aquí todos a currar. Lara eligió a Gianmarco y todo fueron problemas porque esta semana dispone de gafas y tubo, lo cual le hace particularmente útil en la pesca. Lara acepta cambiarlo y elige a Carlos. También todo problemas, en este caso con cambiantes argumentos.

Primero la objeción fue que Carlos es chef. Como si allí necesitaran un chef. Sería el chef más desaprovechado, cociendo unos puñaditos de arroz cada día. No parece que sea necesaria tan alta capacitación. Cuando se dieron cuenta de que estaban esgrimiendo una condición discriminatoria cambiaron el argumento a que le ha picado un insecto en el brazo y no puede cortar la leña. Así que Sylvia no puede cortar leña porque carece de la fuerza necesaria y Carlos tampoco por una picadura. Me da la impresión de que el trabajo duro fuera siempre cosa de Lara.

Hasta Olga y Melyssa terminaron consolando a Lara, aunque en un principio fueron partidarias de hacer una asamblea entre todos para decidir si pedían a Lara una rectificación de su elección. ¿Una asamblea para forzar a un concursante a que cambie la elección para la que le faculta el programa? Este espíritu asambleario no se había visto antes en este reality. Cuando Sylvia mete baza para calificar a Lara de “conflictiva” pienso en las muchas veces que un comentario de ese tipo se ha utilizado como estigma contra quien resulta incómodo. Y esto sí que me desagrada de verdad. Al lado de esto, que se quede Sandra me da un poco lo mismo.

Moleskine del gato

Declaraciones exclusivas de Marta López en el plató de Conexión Honduras: “Olga no es perro”. Pues mira, gracias por la información.

Olga es un ser humano con memoria de pez, por lo que hemos visto. Ahora le pregunta a Lara si alguna vez habló en la isla de la madre de los hijos de su marido. “¿No? no”, pregunta Olga destilando inseguridad y no logra eliminarla Lara con su respuesta negativa. Ya contesto yo. ¿Qué si ha hablado de Rocío Carrasco? Todo el rato.

Esta noche tenemos ceremonia de salvación y veremos el estupor general que ha provocado el scoop de Melyssa sobre las intenciones de Tom poco antes de volar hasta ahí. Confieso que esto engancha.

