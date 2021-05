La despedida de Sandra y Tom deja una puerta abierta a reconciliación: "Cuando vuelva a España tiene su oportunidad"

Sandra y Tom se despiden tras pasar unos días juntos en la isla

Sandra no cierra la puerta a la reconciliación y Tom asegura que va a luchar por ella

Tom pide perdón a la familia de Sandra y ella se emociona por el gesto del francés

Sandra Pica llegaba a ‘Supervivientes’ con el objetivo claro de dejar la relación con Tom Brusse. Tras varios días en la isla conviviendo con él y el resto de compañeros, en los que el francés ha intentado reconquistarla, ha llegado el momento de separarse entre lágrimas.

Sandra ha querido aclarar que no hay nada decidido: “Sabe que me voy dejando la relación en un paréntesis”. Aunque tiene que pensar bien las cosas: “No quiero llegar a España y en dos semanas estar antes de venir. Le he prometido que cuando llegue a España voy a ser la primera que voy a estar en casa y que voy a hablar con él”.

Pero no cierra la puerta a una reconciliación: “Si él necesita una oportunidad, después de la persona que he conocido aquí que visto que ha valorado todo lo que le pedido, entonces tendrá su momento”.

Tom se emociona y pide perdón a la familia de Sandra

Tom, tras las palabras de ella, ha asegurado que no se va a dar por vencido: “Voy a luchar porque no la quiero perder, la quiero en mi vida, la amo con toda mi alma”. Aunque se haya dado cuenta cuando lo daba todo por perdido: “He visto el peligro de que puedo perderla y no va a pasar una segunda vez”.

Por todo el daño, ha querido mandar un mensaje a la familia de su compañera: “Me gustaría pedir perdón a toda su familia por el daño que les hice, les quiero mucho”. Y en especial a la madre de Sandra: “Sonia, te quiero mucho y lo siento por todo”.

Tras sus discursos, ambos se mostraban muy emocionados. Sandra ha abierto sus sentimientos: “Yo no quiero irme y dejarlo más confundido, no quiero cagarla, vine con una idea, es duro ahora despedirme”. Y aunque ella ha asegurado que esta experiencia es “un sueño” para ella, ha confesado que “no está preparada” para quedarse.

Tom ha aceptado su decisión, aunque le hubiera gustado “que se hubiera quedado”. Respuesta que ha dolido al francés: “Es un poco duro lo que acabar de decir, te ha preguntado si te hubiera gustado quedarte aquí cuando yo te digo que lo que me gustaría hacer es irme contigo. Ahora que estás aquí cojo mis maletas y me voy contigo. Me hubiera gustado que dijeses que sí”.

Sandra deja abierta la puerta a la reconciliación con Tom