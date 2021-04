Un superviviente irá de visita al barco encallado









Los propios supervivientes decidirán quién debe ir al barco encallado. El traslado tendrá lugar esta misma noche, y no hace falta haber visto mucho este programa para intuir que no les darán detalles sobre si se trata de una visita temporal o algo definitivo. Nosotros sí sabemos que el elegido llegará al barco hoy y permanecerá allí hasta el jueves. Como suele pasar en estos casos, tiene más interés la propia elección que el papel del enviado durante los siguientes dos días. Una elección así dice mucho de los problemas en la convivencia y suele destapar filias y fobias desconocidas hasta ese momento. Recientemente hemos sabido que para Melyssa es imprescindible Omar. Por tanto, nunca lo nominará y, presumiblemente, no dirá su nombre esta noche. Pero falta saber algo parecido de muchos de sus compañeros en cayo Paloma.

No son elegibles quienes ya han estado allí (Palito y Valeria) ni, por supuesto, los concursantes desterrados (Lola y Antonio). Por tanto, podrían ser destinados al barco los siguientes supervivientes (por orden alfabético): Alejandro, Gianmarco, Marta, Melyssa, Olga, Omar y Tom. He abierto encuesta sobre esto, al pie de este escrito y debajo de la semanal sobre la expulsión. Las escasas simpatías que en parte del grupo despierta Alejandro hacen que sea un muy firme candidato. También podría ir Tom por haberse granjeado alguna que otra enemistad reciente. Pero apuesto a que parte de la audiencia desearía mandar a Marta.

El domingo Alexia estuvo a punto de reencontrarse con sus compañeros en tierra firme, aunque al final la audiencia votante prefirió que lo hiciera Valeria. Por tanto, si Mahoma no va a la montaña que vaya la montaña a Mahoma. Dado que el encuentro entre Marta y Alexia no se pudo producir entonces bien estaría que fuera esta misma noche cuando las dos enemigas volvieran a verse las caras. A pesar de que ambas tuvieron ocasión de recordar el motivo de su enemistad durante la preconvivencia dejaron muchos flecos por terminar de atar. El choque definitivo todavía no se ha producido, y algunos nos estamos empezando a impacientar.

Confieso que tenía escasas expectativas sobre lo que pudiera pasar entre estas dos concursantes. La conversación habida entre ellas en la preconvivencia no sirvió para incrementar mi interés al respecto. Pero ahora lo veo de distinta manera y debo atribuir el mérito a Alexia. Marta anda desaparecida, náufraga dentro del naufragio general, sin lograr destacar ni en las pruebas ni en la supervivencia, pero tampoco en la convivencia. Sin embargo, Alexia se ha ganado a pulso ocupar un puesto entre aquellos que más interesantes me resultan. Posiblemente será justo que muchos la cataloguen de lianta e interpreten sus actitudes como un modo de llamar la atención y tener vídeos en las galas (o sea, dar contenido, aquello que Agustín pretendía evitar), pero para mí tengo que está haciendo lo que estamos esperando y otros no hacen.

Estoy seguro de que Alexia tiene de sobra con un par de días para intentar provocar a Marta. Por otro lado, esta tiene tablas y recursos más que suficientes para aceptar el reto, no dudando en devolver el golpe a su enemiga. Tal vez tengan ambas la necesidad de salir bien de este envite. No tanto de hacerse con la victoria como de no resultar excesivamente dañadas. Tengo claro que el triunfo no será por noqueo. No en vano, Marta como Alexia han demostrado por igual ser buenas fajadoras y no rehuir el cuerpo a cuerpo. Si tienen que limitarse a abrir cejas (en sentido figurado, claro está) así lo harán, igual que si han de terminar golpeando el hígado. Y yo no quiero quedarme sin asistir a este combate.

Recupero aquí una cosa ocurrida en la gala del jueves pasado. La prueba de líder escondía unas preguntas realizadas a los supervivientes sobre sus compañeros muy reveladoras respecto a la opinión mayoritaria en algunos aspectos. Para dificultar el recuerdo de las secuencias de iconos, lo que realmente contaba para ganar la prueba, Lara Álvarez iba introduciendo entre medias dichas preguntas. Todas respondían a la pregunta que figura en el epígrafe sobre este párrafo: “¿Qué compañero cree la mayoría de vosotros que…?”. Los supervivientes debían adivinar la opinión mayoritaria del grupo, que era lo realmente interesante.

Gracias a esta parte de la prueba de líder descubrimos estas mayoritarias opiniones. Recuerdo que delante de cada afirmación iría la pregunta ya descrita y detrás aparece lo que fue la opinión de la mayoría:

No podría sobrevivir solo > Melyssa

Es el más propenso a traicionar a un compañero > Tom

Es el más torpe del grupo > Marta

Los dos compañeros que tienen más apoyo fuera sin merecerlo > Alejandro y Melyssa

El más egoísta (mayoría aplastante) > Tom

Tiene menos personalidad y es más influenciable (mayoría absoluta) > Alejandro

No creo que solo a mí me llame la atención que consideren torpe a Marta, consideren egoísta y traicionero a Tom o vean a Alejandro con poca personalidad e influenciable. Son valoraciones nada amables cuya dureza me hizo pensar en su momento que tendría consecuencias en la convivencia. Y si no las han tenido ya seguramente las tendrán en breve. Más intrascendente me parece que consideren a Melyssa incapaz de vivir sola o que tanto ella como Alejandro tengan un apoyo tan excesivo como inmerecido. Casi nadie entiende el tirón de la mayoría de influencers, pero ahí está. También es algo que se critica a veces desde la envidia.

Tendría que conocer más a nuestros náufragos para saber si coincido con la mayoría en estas opiniones. En principio, me cuadra el concepto de Tom, aunque le he visto revelando algunos de sus secretos en la pesca, algo inédito en algunas ediciones. Lo más habitual es quedarse esa información para uno mismo, sin compartir el motivo del éxito pescando. También entiendo lo de la personalidad de Alejandro, y espero ver a Marta demostrando que no es tan torpe.

Moleskine del gato

Gracias al resumen diario de ayer hemos podido ver una discusión entre Valeria y Carlos que explica en parte su decisión a la hora de otorgar puntos positivos y negativos para abandonar el barco encallado. El choque entre estos dos concursantes terminó con una amable reconciliación promovida por la pacificadora Valeria. De hecho, dio su voto negativo a Alejandro y no a Carlos. La discusión nos ha confirmado el agriado carácter de Carlos, visto anteriormente con su rechazo a Agustín cuando le intentaba consolar al enterarse de que no subiría al helicóptero.

Ya lo dije en otra ocasión: Carlos se cree más merecedor que nadie de ser superviviente de pleno derecho. También le contraría que no le bailen el agua obedeciendo sus órdenes. Se enfadó porque el grupo quiso mayoritariamente abrir una lata. Valeria votó a favor y Carlos le afeó que estuviera cansada y tuviera hambre por haber ido dos veces a las rocas. De manera que pretende decidir él por los demás. Cuando descubrió la Valeria indomable, incapaz de aceptar que nadie le diga lo que debe o no hacer, Carlos se levantó demasiada energía para mí gusto y se fue a la parte alta del barco. Es la historia de un proyecto fallido de líder.

Aparte de la elección del superviviente que pasará en el barco encallado desde esta noche hasta el jueves asistiremos esta noche a una nueva ceremonia de la salvación y a una prueba de recompensa más. Si se votase en negativo tengo claro que sería salvada Palito. Al no ser así veo posible que repita Alejandro, aunque parecidas posibilidades pueden tener Gianmarco o Tom.

