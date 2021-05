Tom y Sandra durmiendo juntos no dan la imagen de una pareja en retirada









Ver a Tom y Sandra durmiendo juntos y muy pegados ya da cuenta del tipo de ruptura que han protagonizado la pasada semana. Tom dice: “Me gusta despertarme a tu lado porque así mantengo la esperanza de que no me dejes”. Sandra sonríe complaciente. No es la escena de una pareja en retirada. Me extrañaría que tengan el valor de recular después de haber pasado juntos en playa Cabeza de León casi una semana. No creo que vayan a ser capaces, aunque visto el nivel de desfachatez al que son capaces de llegar tampoco me iba a sorprender excesivamente. Creo más bien que mantendrán la farsa y al terminar esta aventura volverán a estar juntos para seguir haciendo caja. Más que una relación de pareja lo suyo es una sociedad anónima.

Menos mal que no todos los compañeros de Tom han consentido este paripé orquestado por Sandra y, cuando menos, asumido de inmediato por su novio. Hay quien dice que el programa es cómplice, pero a lo mejor no han pensado lo interesante que es ver como se les desmonta la farsa con la ayuda de algunos concursantes. Si el programa se llega a negar al viaje de Sandra nos habría dejado sin disfrutar de la cara de Tom cuando Gianmarco cuenta que pretendían adentrarse en la selva para “intimar”. ¿Cómo íbamos a perdernos esto? Agradezco al programa su acierto.

Todavía tiene valor la parejita de mostrar su extrañeza porque Melyssa no parece tener intención de juntarse con ellos y su novio una vez haya terminado el reality. Era un plan que habían comentado y ahora resulta que Melyssa no parece dispuesta. ¿Por qué será? Qué cosa más rara, ¿no? Es un caso de cinismo en grado máximo. No solo hacen como si lo de la ruptura no hubiera pasado, sino que simulan no entender porque a Melyssa ahora le apetezca menos cero juntarse con ellos. Como si entre medias no hubiera pasado sucesivos momentos ridículos en los que tuvo que consolar y aconsejar a Sandra al conocer sus intenciones de ruptura para un poco más tarde consolar y aconsejar a Tom por haberle tenido que transmitir esas intenciones. Me temo que están reescribiendo la historia más reciente y cercana.

La distribución de tareas que hizo el nuevo líder Gianmarco tendrá consecuencias negativas para el grupo. Habiendo un lacayo menos tuvieron que juntar las tareas del fuego y la leña, y el líder se la atribuyó a Lara. Es decir, de nuevo la misma persona con la tarea más dura a la que, además, se suma otra igualmente esclava. Lara sale perdiendo de este nuevo reparto, toda vez que Sylvia sigue haciendo la comida y Agustín se encargará de la pesca mejorando notablemente de tarea.

Parece una obviedad que las tareas han de rotar, pero para todos. No es justo ni recomendable que haya quien conserve su tarea, quien la cambie y, por último, quien añada otra tarea a la que ya tenía. La excusa de Sylvia sobre la poca fuerza que tiene en su brazo no deja de ser una forma de evitar la tarea más dura y sacrificada. Por suerte, la positividad de Lara hacía que recibiera sin una sola queja sus nuevas tareas, pero otra cosa será cómo vaya a terminar para ella la semana.

Alarman las imágenes vistas en el resumen del viernes, con Palito víctima de un ataque de ciática. Apenas se podía mover y, por suerte, tiene a su lado a Lola. Esta compañera hizo de enfermera justo antes de salir a pescar para las dos tras asegurarse de que el fuego estaba vivo. Lo dicho, una joya de concursante y, mucho más, de compañera. Me tranquilizó pensar que esas imágenes eran previas a la gala del jueves. En la gala, Palito parecía estar ya perfectamente, con lo cual se despeja el riesgo de que los ‘palitroques’ (así llama a sus seguidores) fueran a recibir una noticia fatal.

Observatorio de nominaciones

Me descuadró completamente la expulsión de Alexia el pasado jueves. No tanto porque fuera la opción que menos deseaba como porque no sigue las pautas de las dos expulsiones anteriores. La semana que sale Antonio Canales en nuestra encuesta tiene un 64 % de los votos para ir a playa destierro. Ni siquiera se pregunta por la expulsión en concreto. A la semana siguiente, Marta López logra subir el porcentaje a zona de récord al alcanzar un 72 % de los votos. Sin embargo, la pasada semana Alexia no era la más votada. Más bien, era la que logró menos votos. En cabeza estaba Lara, con quien se midió en el duelo final, y lo perdió.

Está claro que no es lo mismo la votación oficial que una encuesta de Internet. La primera es oficial y de pago, la segunda gratuita y ni siquiera tiene validez de estudio sociológico porque no está controlada la muestra. Por otra parte, me expliqué las dos primeras expulsiones porque tanto Canales como Marta eran los nominados de más edad y, posiblemente, menos conocidos para una parte de la audiencia. Pienso en una audiencia joven, posiblemente más activa a la hora de votar. Pero, claro, con Alexia no se cumple esta condición. Es, de hecho, la más joven e imagino que más conocida que Agustín y Sylvia, por lo menos.

Si tuviera que hacer alguna conjetura para explicar el destierro de Alexia se me ocurre que ella ha sido la de actitud más cambiante. Empezó muy a saco contra Sylvia y siguió luego desmontando a Agustín. Era entonces una prometedora concursante por su capacidad de mover al avispero, especialmente durante las galas. Pero en las últimas semanas había optado por congraciarse con todos pasando de combativa a contemporizadora. Lara, por el contrario, ha mantenido siempre una misma línea, y eso ha podido ser definitivo para la audiencia. En cuanto a la expulsión en sí nadie ha podido hasta ahora con la dupla Lola y Palito. Aunque creo que sí hay algún concursante capaz de ganar a ese dúo.

Moleskine del gato

Por fin dio su brazo a torcer Antonio Canales. Le ha costado mucho reconocer que mintió al decir que apenas conocía a Fidel Albiac. Sus sucesivas versiones contradictorias no se sostenían por sí mismas. En Sábado Deluxe se sinceró argumentando que mintió para proteger a la pareja, que desconocía haber sido mencionado por Rocío en el programa documental (en realidad le advirtió Jorge Javier) y como a la pareja no les ha gustado nunca salir en los medios consideró que era mejor renegar de su amigo, casi familiar.

Espero que le falte poco para explicar, con parecida franqueza a la de este sábado pasado, por qué cambió su voto al ver el de Olga. También a qué se referían los dos cuando decían en la palapa después de negar a Fidel que ya se lo habían quitado de encima. Aunque sea repetitivo, si se desdice también en esto lo comentaré aquí.

