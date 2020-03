Jorge trabaja y los demás miran









Salieron a por caracolas y cualquier otra cosa comestible que pudieran encontrar entre las rocas. Iban Jorge, Rocío, Fani y Barranco. Como buenos españoles, uno trabajaba y los otros tres miraban. La generosidad de Jorge le hizo decir al volver: “Hemos hecho una recogida de caracolas que ha estado bastante bien, habremos cogido unas 35 o 40”. ¿Hemos? ¿Really, George? ¿En serio, Jorge? Ese plural parece demasiado generoso. Fani llegó a llamar ‘Action man’ a su compañero ante la pasividad del resto de expedicionarios, ella incluida. Algo parecido hemos visto en otras ocasiones. A la hora de construir una cabaña siempre dan el callo los mismos. Mientras tanto, los demás miran, disimulan o hacen que ayudan.

Jorge y Hugo se empiezan a perfilar como los líderes naturales, independientemente de quienes consigan el estandarte y collar de líder con las pruebas de rango. Esta semana coincide que Jorge es también el líder oficial de los mortales, pero en los siervos es Alejandro, quien no ha dado muestra alguna de tener capacidad para guiar al grupo. También lo intenta ser Pavón, por lo que entre los siervos hay demasiado gallo para un corral tan pequeño. Pavón no tiene carisma suficiente para ser líder, pero le otorga poder ser capaz de hacer fuego. Veremos lo que pasa si hoy es desterrado a isla Desvalida. Sea como sea, no se prevé lucha de egos porque entre líderes, o aspirantes de serlo, hay el respeto que genera el reconocimiento. Por eso Hugo se lleva bien con Pavón y estos dos con Jorge.

Parece claro que algunos de los robinsones de este año se han preparado bien para esta aventura, como debe ser. Más de uno ha asistido a clases de supervivencia, aunque no todos los que lo han hecho quieran reconocerlo. Más de una negativa hemos escuchado aunque en el entorno del concursante se diga lo contrario. La novia de Pavón dijo en plató que este solo había ido a un curso de cuatro horas, mientras Antonio David aseguraba que Rocío había coincidido con él varios días en una escuela de Fuengirola. Ferre lo ha negado en la isla y su novia en plató, aunque algunos aseguran haberle visto también. Algo que debería servir para presumir resulta que se quiere ocultar. Prepararse para este concurso es una muestra de profesionalidad y ganas, lo cual se debe agradecer frente a la desidia y falta de interés habitual. Y esa preparación es algo que se nota. No en vano han hecho fuego ya más veces que juntando varias ediciones.

Si es verdad que Ferre se ha preparado creo que se saltó la clase que les debería preparar para convivir con la fauna de los cayos hondureños. “He visto más animales aquí que en el zoo”, dice Fani. La diferencia es que en el zoo no se nos puede caer la serpiente en la cara. A todos horrorizo ver a este animal, aunque especialmente a Rocío y a Ferre. Es curioso porque los dos han estado conviviendo la semana pasada con Elena y José Antonio. Sabes lo que quiero decir, ¿no? Deberían estar acostumbrados. A Fani tampoco le hizo gracia ver al animal serpenteando por un tronco. “Es una boa. Eso te pica y te mata”, decía Fani. Según Barranco, te puede morder, pero no es letal. Pues ya nos quedamos más tranquilos.

Sigue coleando una polémica de la que ya hablé en un escrito anterior. Dije entonces que aunque Rocío y Ana María pertenezcan al mismo clan familiar su vínculo no es muy estrecho y ni siquiera creo que se pueda decir que son familia directa. Esto viene porque se acusa a Ana María de no haber defendido a Rocío cuando era atacada en la palapa por Pavón y Yiya durante la última gala. Mi opinión es que aparte de no haber un vínculo familiar debemos de tener siempre en cuenta que son rivales en el juego. También se ha contado que Rocío pidió a Ana María que no la tratase de manera especial por sus circunstancias personales, lo cual sería suficiente para explicar lo sucedido. Pero quisiera introducir un elemento más a esta cuestión, relativo al carácter de una de las protagonistas.

La queja de Rocío no se explica porque considere que Ana María es familiar suyo y debería defenderla en los momentos complicados. De hecho, ella tampoco lo ha hecho cuando era Ana María quien discutía en la palapa. El problema es que Rocío pertenece a ese tipo de concursantes que se considera intocable. Ignoro la extraña razón por la que algunos creen que nadie debe tener una mala opinión de ellos y, en caso de tenerla, no deben jamás decirlo en público. Tampoco deben ser nominados por sus compañeros. El jueves pasado, Ferre nominó a Rocío porque tenían una conversación pendiente, lo cual la ofendió sobremanera. Pero ella nominó a Ivana, con quien ni siquiera había convivido hasta entonces (y así sigue siendo).

Rocío debe creer que todos han de defenderla, mucho más si se trata de alguien que pertenece a su familia, aunque sea lejanamente. Supongo que esto contribuye a esa creencia bastante absurda entre algunos seguidores del programa de que Rocío es la favorita del programa por venir de la familia que viene. Veremos si lo siguen manteniendo en el caso de que Rocío se marche hoy a isla Desvalida, como indica nuestra encuesta. De momento no ha fallado nunca. El martes se salvó Ferre, que tenía solo un 8 % de los votos en esa encuesta, siendo el de porcentaje más bajo. Recuerdo que la encuesta es sobre el favorito para la expulsión. Rocío está muy por debajo de Pavón, pero Bea ha sido todavía menos votada. Según esto, el televoto para la expulsión definitiva será entre Vichy, Yiya, Pavón y Rocío. Y no es por favoritismo ninguno, pero creo que entre estos cuatro no se va Rocío ni de casualidad.

Cuando dije que la carpeta entre Ivana y Hugo no beneficiaba a este, lo cual tanto molestó a seguidores y familiares del uruguayo, me refería a que se irían a producir reacciones como esta que se puede leer hoy en el diario El País, firmada por Tomàs Delclós:

“La rapidez con que se ha producido, al poco de llegar a la isla, casi sin tiempo para intimar, hace pensar en una táctica de los dos protagonistas del episodio para dar lo que se quiere de ellos. Y son una pareja experimentada. Ella intervino en el Gran Hermano italiano del año pasado y es la ex de un compatriota, Gianmarco, que ahora también deambula por Telecinco. Él ha ganado un GH local y desde el inicio del actual Supervivientes es uno de los platos fuertes cocinados por Telecinco porque lo han hecho coincidir en el programa con su exsuegra. Para rematar la escena, Gianmarco sale con la ex de Hugo, ganadora del último GH”.

Aparte de que debería informarse el autor de lo que queremos decir cuando hablamos de una “carpeta”, término introducido por primera vez en GH 9, lo cierto es que no se trata de una opinión muy distinta a la de muchos otros. La rapidez con la que ha sucedido todo pone en cuestión la veracidad de aquello que, quieran o no sus talifanes, nos venderán antes o después como una relación amorosa, lo cual tampoco tiene que depender necesariamente de ellos. Una vez abierta la espita es difícil que no se derrame algo de líquido. No es que yo dudase de ellos, solo estaba previendo lo que vendría. Y aquí lo tienen.

Completando la fauna de los cayos está el pelícano que se han encontrado ahora Vicky y Yiya. Si serpientes, arañas e insectos les infunden miedo, el pelícano solo provoca envidia. No hay pesca, dice Hugo. Que se lo pregunten al pelícano.

Rocío está convencida de que se han hecho memes de su salto para llegar al flan. Quiero que el programa prepare una prueba basada en ese espectacular momento, y lo quiero ya. Salto sobre mesa para conseguir una recompensa. ¡Espectacular!

Cristian dios está empezando a ser burlado de mala manera. Lo hemos visto cuando José Antonio urde un plan para engañarle intercambiando con él una lata de salchichas por una de babosas, lo cual lograron finalmente. No se puede decir que sean como trileros. Por no ofender a los trileros, vamos.

Hoy es noche de gala y espero que sea menos complicada que la del pasado jueves. Si la tormenta lo permite, tendremos nuevo juego de grado para decidir la composición de ambos grupos y sus líderes, así como quién será el dios la próxima semana. También habrá otra doble expulsión y el primer televoto para la expulsión definitiva entre los habitantes de isla Desvalida, que serán tres al terminar la noche. Además, conoceremos el castigo a Cristian dios y nominarán una vez más. Y fauna, mucha fauna.









