Gloria Camila saca la cara por Rocío Flores y critica la actitud de Ana María Aldón: "No lo hizo bien"

“Es verdad que Ana María no lo hizo bien en el sentido de apoyar a Rocío. Pero creo que no solamente tendría que haber sido ella la que tendría que haber apoyado a Rocío. Creo que hay que tener un poco más de humanidad y de compañerismo y se está viendo cómo Yiya ya está sobrepasando los límites del respeto y ya tenían que haberle dado un toque de atención hace mucho tiempo”, se ha sincerado Gloria, reconociendo que la mujer de su padre se equivocó pero asegurando que no fue la única: “No me parece justo que se le achaque solo a Ana”, ha defendido.