Sol Macaluso se queda en Ucrania pero pone a salvo a la hija de su guía: "Está con una compañera de camino a Varsovia y están bien"

Este lunes 28 de febrero, el testimonio de la periodista Sol Macaluso para 'El Programa de Ana Rosa' desde Ucrania emocionaba a todo el mundo. La enviada a la guerra se rompía en directo al confesar que se va a hacer cargo de la hija pequeña de su guía al serle imposible salir del país: "Es muy duro que se tengan que quedar a defender a su país, dejar a su familia y que vengan y te digan 'por favor, llévate a mi hija y hazte cargo de ella, que no le falte nada...", decía entre lágrimas.

Pero la periodista cumplirá su palabra y pondrá a salvo a la hija de su compañero. "Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo desde Leópolis. Siento la responsabilidad de informar de algo que he contado. Lo primero explicar que la niña que iba a venirse conmigo a España no es la hija de mi cámara, sino la de mi fixer. Yo iba a regresar a España hoy o próximamente, pero por mi compromiso con la profesión he decidido quedarme en Ucrania unos días más. A la hija de nuestro fixer se la lleva una pequeña gran gigante de nuestro equipo que regresa a España y va a estar muy bien cuidada. Ojalá se pueda reencontrar pronto con su familia", explicaba la periodista en sus redes sociales.