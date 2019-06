Llega un momento en la vida de un hombre en el que tiene que decidir qué importa más y parece que Bruno lo tiene claro. El policía no está dispuesto a volver a estropearlo todo y aunque no es capaz de mirarle a los ojos, sí le deja claro a su Buhita que su amor es imposible. Ella no entiende qué ha podido pasar y no le sirve de nada que la prometa acabar con los Peña sino le tiene a él a su lado.