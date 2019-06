Cansada de mentiras, de promesas y tras ver el miedo en los ojos de su tío Reyes, Yolanda no duda en ir a buscar ella sola a los Peña. Sabe dónde están y tiene una navaja, no necesita nada más. Sin embargo, cuando vuelve a ver en persona a Cristobal, le entra el miedo y corre a llamar a Bruno. Pero ya es demasiado tarde, ella sola ha caído en la trampa y no va a poder escapar.