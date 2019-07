Martín descubre que Terrón ha traicionado a la brigada

Terrón es un policía leal, pero antes que el trabajo está su amigo Bruno y contra todos sus principios, no tiene más remedio que traicionar a sus compañeros. Martín descubre que Terrón ha avisado a Bruno de que iban a detener a Roque en la estación y le pide explicaciones. Terrón le intenta explicar que Bruno se ha infiltrado en la banda de Roque, pero no le da tiempo a más porque él propio Bruno llama por teléfono para comunicarles que Roque y Atilano Peña están a punto de encontrarse. ‘El Hippie’ no entiende nada, Bruno está poniendo su vida en peligro y él ya no sabe qué más hacer.