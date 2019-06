Yolanda, a Bruno: "Entre tú y yo hay un muerto nada más"

¡Alerta Spoiler! A partir de aquí te vamos a contar un montón de cosas que si todavía no has visto el capítulo 9 de ‘Brigada Costa del Sol’ no te van a gustar. Mejor dale primero al play y luego vuelves a disfrutar con nosotros de esta historia de amor a tres .

Con su hermana fuera de peligro y con la noticia de que Atilano Peña ha muerto , Bruno tiene claro que su vida está al lado de Yolanda y corre a su lado para retomar la relación. Está enamorada de la hija del Buho y no le importa nada más, sus miedos se han terminado y ahora pueden ser felices. Sin embargo, hay algo en la cabeza de Yolanda que no le deja vivir, no puede quitarse de la cabeza la muerte de Cristobal Peña y necesita comenzar una nueva vida.

El principio del fin del amor de Yolanda y Bruno

Sin trabajo y sin nada que perder, Bruno corre a buscar a Yolanda para cumplir su sueño de dejar Torremolinos para siempre. Sin embargo, no le dice la verdad desde el principio y cuando lo hace ya es demasiado tarde. Bruno vuelve a mentirla porque no le dice que le han echado de la policía y encima, pone a prueba su amor preguntándole por Leo. Yolanda no puede más, ella no es la mentirosa de la relación y no está dispuesta a seguir aguantando: “A mí me dejas tranquila con tus celos de mierda y con tus mentiras. Entre tú y yo no hay na, si acaso un muerto, na más”.