Kiko Rivera ha descubierto algo sobre Isabel Pantoja demoledor: "Si mi padre se enterara de lo que ha hecho mi madre se moriría otra vez"

"Esto que tengo yo aquí es lo único que da fe, los papeles son lo único que no mienten (...) Lo que yo me he encontrado es de ser mala madre, mi madre debería sentir vergüenza, a mí esto ya no me deja descansar (...) Yo he pasado el límite al que vosotros no llegáis porque yo tengo acceso a cosas que vosotros no podéis, esto que me he encontrado es acojonante, aún no soy capaz de asimilarlo, es tan grande lo que he descubierto que a mí la herencia ya me da igual, tengo un dolor horroroso, esto no tiene perdón de Dios (...) No hay marcha atrás desde hace tres días, si me llama podemos hacer que esto pare públicamente, pero internamente esto no para ya (...) Mi madre debería llamarme para llegar a un acuerdo por su propio bien porque esto va más allá de lo económico, pero mi madre no es la única implicada en lo que he descubierto, hay personas de mi familia y otras personas que no lo son (…) A mí no me gustaría desalojar a mi madre de la que fue mi casa (…) Si mi padre se enterara de lo que ha hecho mi madre se moriría otra vez".