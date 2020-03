Condena por cómplice o por colaborador necesario: un glosario de términos para diferenciar las acusaciones a las que se enfrentan los clientes de Caronte

Abogado de oficio Se encarga de defender a aquellas personas que no tienen medios económicos para contratar y pagar a un abogado privado. Estos abogados gratuitos existen en todas las ramas del Derecho.

Presunción de inocencia Es un derecho constitucional que implica que toda persona acusada de un delito o imputada debe considerarse inocente hasta que se demuestre lo contrario, es decir, mientras su culpabilidad no sea declarada en una sentencia judicial firme.

Cooperador necesario El cooperador o colaborador necesario de un delito es aquella persona que participa con actos relevantes para cometer un hecho delictivo, pero no es la persona que ejecuta directamente el delito, que sería el autor. El Código Penal impone la misma pena al cooperador que al autor, entendido que sin su aportación, el delito no se hubiera cometido.

Cómplice Persona que es responsable penal de un delito o falta pero no por haber sido el autor directo del mismo, sino por haber cooperado en la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos. Estos actos son penados con un menor castigo que el que se imputa al autor.

Tentativa de homicidio

El sujeto activo actúa con ánimo de matar. Un delito en grado de tentativa es aquel que no se concretó por un factor externo y no porque el delincuente no haya querido realizarlo.