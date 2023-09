Lydia Lozano nos cuela en el hotel antes de la boda de Kiko Hernández y Fran Antón

Antes de llegar a la habitación, 'Jin Jing' también se encontraba con Chelo García Cortés , con la que buscaba a los novios por las habitaciones del hotel, pero sin mucha suerte: "Me van a matar, no sé dónde están".

Tras esto, Lydia Lozano, Pilar Vidal y 'Jing Jing' no se cortaban nada, una fiesta de chicas en toda regla, con las tres metidas en la cama era el punto y final de 'Jing 'Jing' en el hotel y es que una llamada de teléfono comunicaba que se tenía que marchar.

Aunque desde la puerta, 'Jin Jing' también conseguía información de lo que estaba pasando dentro. "Marta López no sabía el discurso y lo ha tenido que hacer en directo, ella no sabía que lo iba a dar", le contaba José Perea. Enlace del que luego Marta López hablaba ante la prensa: "He visto muy emocionado todo el rato a Fran y a Kiko también".