Francisco Rivera no se casó enamorado de Eugenia Martínez de Irujo y destapa el infierno que vivió con su divorcio

Fran Rivera confiesa que su madre, Carmen Ordoñez, intentó parar su boda con Eugenia Martínez de Irujo: "Mi madre me dijo “Fran, yo creo que esto ha sido una equivocación. No te cases"

Fran Rivera, sobre su divorcio: "Yo entré en depresión, y me agarré a mi hija y a mi profesión. Fueron dos años terribles que no quiero ni recordar"

Francisco Rivera ha concedido una entrevista exclusiva a '¡De viernes!' donde ha hecho un repaso por su vida y se ha confesado sobre varios capítulos polémicos de su trayectoria personal. El hijo de Paquirri y Carmina Ordóñez se sincera sobre su relación con Eugenia Martínez de Irujo. Cuenta que se conocieron muy jóvenes y reconoce que se dejaron llevar: "No estábamos preparados y ninguno estábamos enamorados, realmente".

Carmina Ordóñez intentó frenar la boda entre Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo

Fran Rivera cuenta en '¡De viernes!' que su madre, Carmina Ordóñez intentó parar la boda porque creía que su matrimonio con Eugenia Martínez de Irujo no iba a funcionar.

“Mi madre me dijo “Fran, yo creo que esto ha sido una equivocación, creo que esto te va a dar más problemas que alegrías, creo que esto no va a ir a ningún lado y lo que te vengo a pedir es que ahora mismo cojas un avión y te quites del medio quince días, no te cases”.

Fran Rivera también confiesa que cuando llamó a su madre para contarle que Eugenia y él se iban a divorciar, ya se lo esperaba: “Me dijo “mucho habéis durado”.

La separación de Fran Rivera y Eugenia: el infierno que sufrió el torero

"Lo más bonito fue Cayetana, compensa todo. Pero la separación fue terrible", comienza explicando el torero sobre su hija en común con Eugenia Martínez de Irujo.

El torero reconoce su parte de culpa, pero denuncia que tanto Eugenia como la prensa del momento fueron muy duros con él: "Inocente no soy, pero culpable 100% único el tiempo me ha dicho que tampoco. Yo no le tengo rencor a Eugenia, pero como se porto después no estuvo bien y yo sufrí mucho y Cayetana sufrió mucho", relata.

"Cuando yo pedí la custodia compartida, yo en ningún momento dije que Eugenia fuera mala madre pero a mi siempre se me despellejo como padre, y Eugenia dio pie a eso", se pronuncia el torero sobre la custodia de su hija.