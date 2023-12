Quizás no sea nada nuevo que Francisco Rivera hable de la nula relación que mantiene con dos de sus hermanos, Kiko Rivera y Julián Contreras Junior, pero lo que sorprende es la manera en la que el torero habla de su otro hermano, Cayetano Rivera . Llama la atención que no son uña y carne precisamente, tal y como él mismo revela en esta entrevista .

Francisco Rivera confiesa que se ha cansado de luchar por esa relación con sus hermanos. "Con Julián y Kiko no hablo. Ya uno se cansa de intentarlo e intentarlo. Tenemos educaciones distintas… que cada uno se busque la vida. El tiempo pone a cada uno en su sitio, pero no te puedo decir que no les volverá a hablar he hecho", nos cuenta.