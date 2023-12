Francisco Rivera ha concedido una reveladora entrevista a '¡De viernes!' donde no ha dudado en cargar contra Isabel Pantoja . El hijo de Carmina Ordóñez no guarda buen recuerdo de la que fue pareja de su padre, Paquirri . Cuenta que, mientras su padre y la tonadillera estaban juntos, él convivió con la cantante durante un tiempo.

Dice el torero que, cuando su padre no estaba delante, Isabel Pantoja "no nos trataba de la misma manera" a cuando él estaba presente, algo que le hizo no querer ir a Cantora. Carmina Ordóñez era quien les decía a él y a Cayetano de ir allí para estar con su padre y su otro hermano, Kiko Rivera, pero allí Fran reconoce que "no estaba a gusto".