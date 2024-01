Álvaro Muñoz Escassi hace autocrítica de su pasado con las mujeres: "He sido bastante egoísta"

Álvaro Muñoz Escassi ha destacado en la prensa rosa por su animado currículum amoroso y, en muchas ocasiones, se le ha tachado de juntarse solo con mujeres famosas . Pero este 'don Juan' tiene algo que decir al respecto: "Si supieran que las famosas han sido solo un 1% de las mujeres con las que he estado...". Pero Escassi ya no va de flor en flor, pues mantiene una relación estable con María José Suárez . Eso sí, el jinete no se esconde a la hora de hacer balance de su pasado sentimental .

"Me he equivocado en que, cuando he estado las mujeres, he pensado en mí. He sido muy egoísta y no he pensando en que eran chicas con sentimientos", confiesa Escassi. Le preguntamos por nombres concretos para que el jinete nos diga qué piensa de estas mujeres que forman parte de su larga lista amorosa y lo cierto es que algunos nombres no recordábamos. También niega algunos romances y no se acuerda de una de las mujeres por la que le preguntamos.