Carmen Borrego hace un llamamiento para que Bigote Arrocet les deje "en paz": "Que le paguen mucho y que lo diga todo ya"

“Siento mucha pena, no solo no lo hizo bien en vida, sino que lo sigue haciendo mal cuando no está ella para defenderse y eso me causa mucho dolor”, decía Carmen tras escuchar los titulares de Edmundo en la revista. La colaboradora cree que quien conoció a su madre o a su familia sabe que es “mentira” que se echara a su hijo de su casa: “Mi madre fue la que dijo José, si estáis arreglando la casa, veniros aquí, es absurdo que gastéis dinero”.

Sandra Aladro apuntaba también que Bigote afirma que la propia Carmen permitió que los colaboradores de ‘¡De viernes!’ dieran “hachazos” a su hijo con información que les había facilitado ella misma. Sin embargo, Carmen lo desmentía: “No le he pasado información a nadie, otra cosa es que me pregunten cómo estoy y puedas hacer un comentario, de ahí a pasar información para hacer daño a mi hijo, quien me conoce bien sabe que no es verdad. He hecho todo lo contrario, pido que no le arreen porque como madre lo paso mal y no lo voy a consentir”.