Ángel Cristo carga contra Sofía Cristo: "La echaron de 'Secret Story', quedó demostrado quién es la violenta y agresiva"

Para Ángel, su hermana Sofía es "otra víctima" de su madre y no tiene reparos a la hora de decir que su relación con ella "está totalmente muerta". Lo que más le molesta al exsuperviviente es que Sofía le haya tachado de violento y agresivo: "Qué chorradas dice, pasa los límites de la absurdez y no sabe cómo defenderse. Es una víctima de mi madre. Habla de cosas que no ha vivido".