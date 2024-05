Carlo Costanzia recuerda su guerra mediática con Mar Flores: "Me arrepiento de que mi hijo haya sufrido

Carlo Costanzia se pronuncia sobre la dura infancia de su hijo Carlo

El hijo de Carlo y Mar Flores confesó haber sufrido por culpa de sus padres

Carlo Costanzia lleva 20 años sin hablar. Hace dos décadas, era un rostro habitual de los medios de comunicación (cosa que su hijo le echó en cara tanto a él como a su madre, Mar Flores, en 'De viernes', por haber aireado su polémico divorcio ante las cámaras), pero ahora regresa con ganas de hablar. ¿Qué ha sido de él desde entonces? ¿Qué recuerdo guarda de su relación con la modelo? ¿Se siente culpable por lo que su hijo Carlo tuvo que vivir?

Carlo Costanzia hijo llegó a decir que empezó a tomar antidepresivos a los siete años por culpa de esta situación y su padre reacciona al respecto: "Yo, personalmente, he hecho todo lo que estaba en mis medios y capacidades para intentar protegerle. Vivimos una época surrealista". "Cuando Carlo sufrió bullying, cuando yo me separo, yo no soy la persona que vive con Carlo, porque le veía cada quince días", se justifica.

La guerra mediática entre Carlo Costanzia y Mar Flores

"No voy a entrar en todo lo que ha pasado, no voy a desenterrar", responde el invitado cuando le preguntan por este tormentoso pasado que tanto afectó a su hijo. Pero, ¿se arrepiente?, le preguntan los colaboradores. "Siempre se cometen errores. Me arrepiento de que mi hijo haya sufrido, por mi parte soy responsable", confiesa.