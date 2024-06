Soraya Arnelas, sobre la reciente interrupción de su embarazo: "Fue muy duro, estaba en shock"

Cuando la doctora le dio la fatal noticia, su hija mayor y su marido estaban presentes: “Recuerdo que mi hija llora porque tampoco entendía mucho y le decían ‘tu hermanito no está bien’. Fue muy duro, yo estaba en shock y mi marido más entero”. Ya en casa, “horas después mi hija viene con un cuadro. Cuando le faltan las palabras, su herramienta es la pintura. Me trajo el cuadro, me dio un beso y se fue”.