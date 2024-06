Terelu responde enfadada a los que critican a su hija y explica por qué la pareja vendió la exclusiva del embarazo

Alejandra Rubio anunciaba este miércoles que espera su primer hijo junto a Carlo Costanzia tras cinco meses de relación

Alessandro Lequio y otros colaboradores han criticado la actitud de Alejandra: "Va a venderlo todo de ese niño"

La reacción de Mar Flores a la entrevista de Terelu y su indirecta en redes: "Nunca se sentará"

Era sin duda una de las entrevistas más esperadas: ¿cómo se ha tomado Terelu Campos la noticia del embarazo de su hija Alejandra? La nieta de María Teresa Campos sorprendía a todo el mundo este pasado miércoles al contar en una exclusiva junto a su chico, Carlo Costanzia, que espera su primer hijo tras cinco meses de relación con el hijo de Mar Flores.

La noticia en la portada de una revista pillaba por sorpresa a los colaboradores de los programas del corazón, y más aún teniendo en cuenta las numerosas ocasiones en las que la hija de Terelu Campos ha pedido que se respete su vida privada. Como era de esperar, los colaboradores de los programas respondían con duras críticas a la exclusiva de Alejandra Rubio acusándola de incoherente y de mentir deliberadamente a los compañeros.

Terelu, que de alguna manera se ha convertido en la portavoz de la joven pareja, ha explicado que entiende algunos de los comentarios que los colaboradores han hecho sobre su hija en los platós, pero se ha mostrado muy enfadada con algunos de ellos por su crueldad:

"A ver yo entiendo perfectamente que Adriana y Leti digan que no lo comprenden, que no entiendan que mi hija venda una exclusiva después de decir que no quiere que se hable de ella, pero mi hija lo puso en una balanza y entendió que ahora ya no está ella sola y tenía que pensar en esa personita que viene y en sacarla adelante.

Yo creo que mi hija es muy consciente de lo que se le viene encima, pero no se puede decir hoy en día que Alejandra haya vivido de las exclusivas porque ella ha vivido de trabajar en la noche muy duramente, de estar hasta las cinco de la mañana trabajando y levantarse a las ocho de la mañana para ir a la universidad. Entiendo que no os parezca bien que haya dado esta exclusiva o incluso que no lo entendáis, pero nadie puede decir que mi hija viva de eso.

Solo entendéis una parte de Alejandra, pero no conocéis de sus ilusiones y sus deseos, ella quiere seguir luchando por su sueño de la interpretación y espero que lo siga haciendo porque creo que tiene talento para ello, así se lo dijo mi madre, alguien cuyo criterio yo he seguido siempre en la vida".

Alejandra y Carlo hicieron la exclusiva "por motivos económicos"

Pese a que Alejandra Rubio ha pedido en muchas ocasiones que se respete su privacidad (más aún desde que comenzó su historia con Carlo) lo cierto es que la hija de Terelu Campos decidía contar la noticia de su embarazo con una exclusiva en la revista 'Hola' a cambio de una importante suma de dinero que, aunque no ha trascendido, muchos sitúan en torno a los 85.000 - 100.000 euros.