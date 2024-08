El encontronazo de Kiko Jiménez con Ángela Portero al defender a Sofía Suescun: “Háblame con respeto”

Sofía Suesun concede una entrevista en '¡De viernes!' tras su paso por 'Supervivientes All Stars'

Kiko JIménez defiende férreamente a Sofía y protagoniza un momento de tensión con Ángela Portero

La dura infancia que marcó la vida de Sofía Suescun: "Tengo imágenes en mi cerebro que no se borran"

Sofía Suescun se sienta en ‘¡De viernes!’ para responder a todas las preguntas tras su paso por ‘Supervivientes All Stars’. La acompaña Kiko Jiménez, quien protagoniza un encontronazo con Ángela Portero para defender su paso por Honduras.

Como parte de la entrevista a Sofía Suescun en ‘¡De viernes!’, Bea Archidona pregunta a Kiko Jiménez: “¿Cómo viviste el hipotético beso de Sofía con Bosco?”.

Es entonces cuando Kiko Jiménez responde, desde una de las salas VIP de Mediaset: “Yo confío 100% en mi pareja, yo no lo di importancia, la verdad. A mi me supo mal porque creo que ella estaba haciendo un grandísimo concurso, y creo que ya lo dije en su momento, y me parecía muy injusto que se infravalorase su concurso. Porque no se hacía con ningún otro concursante, solo con ella”.

“Es que a los otros no los vimos”, añade Terelu desde plató. Unas declaraciones ante las que Kiko Jiménez responde: “Pero Terelu, tú sabes cómo funciona la televisión y al día siguiente no se comentaba la grandísima prueba que había hecho Sofía, se comentaba el fake tonteo”.

Ángela Portero, que ya había protagonizado algún momento previo de tensión con Sofía Suescun en el plató de ‘¡De viernes!’, añadía: “Y Sofía también conoce cómo funciona la televisión y, obviamente, que un tonteo con cualquier concursante va a generar videos”.

Kiko Jiménez respondía a la colaboradora con rotundidad, aún desde la sala VIP: “Pero que a ella no le hace falta, Ángela, a ver si te enteras”.

“A mi háblame con un poquito de respeto”, le reprochaba Ángela a Kiko, mientras que el novio de Sofía Suescun seguía con su defensa: “En todo caso le hace falta a la gente acercarse a Sofía para poder brillar”.

“Angela, escúchame”, pronunciaba de nuevo Kiko. “Pero háblame con respeto, que yo de momento no te he hablado faltando al respeto. No me digas que no me entero, porque me entero perfectamente”, respondía Ángela.