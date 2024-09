Un año sin María Teresa: todo lo que le ha ocurrido al clan Campos tras su muerte

Tres meses después del fallecimiento de María Teresa Campos, en los mentideros televisivos corría un rumor como la pólvora: su hija Carmen Borrego iba a ser el fichaje bomba de la próxima edición de ‘Supervivientes’. Como suele ocurrir, los rumores fueron la antesala de la noticia y en el mes de febrero la organización del reality confirmaba a la ex directora de programas como su gran estrella . La aventura fue corta, pero intensa: Carmen, que no había digerido aún el fallecimiento de su madre, abandonó tras pasar escasas jornadas en los Cayos Cochinos.

Las Campos siempre han contado con el manto protector de su madre. En los tiempos de gloria de la comunicadora, María Teresa siempre velaba porque a sus dos hijas no les faltase de nada: las colocaba en sus programas, por ellas protagonizó un reality o les emitía trasferencias sin preocuparse por su devolución. A pesar de durante este año a las hermanas Campos no les ha faltado trabajo, Terelu ha llegado a confesar que no pasa por un buen momento financiero: "Hago malabarismos para sobrevivir, pero tengo una persona de servicio. Es el lujo que me permito", ha declarado.