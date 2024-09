Los presentadores de '¡De viernes!' paran los pies a Maite Galdeano: "Esas son las reglas"

Santi Acosta y Beatriz Archidona dan un toque de atención a Maite Galdeano

Maite Galdeano se ha mostrado muy guerrillera durante su entrevista en '¡De viernes!' (en la que ha reaccionado a las palabras de su hijo, Cristian Suescun). Tanto es así que Beatriz Archidona ha querido resaltar el cambio de actitud que ha habido en la invitada con respecto a la semana pasada, cuando se mostró cabizbaja ante las cámaras. Pero, en esta ocasión, "la Maite" se muestra muy combativa... tanto que los presentadores del programa han tenido que darle un toque de atención.

El enfrentamiento entre Maite Galdeano y Antonio Montero

Los colaboradores no parecen pasarle ni una a Maite Galdeano y les hacen preguntas que no gustan a la invitada, la cual se siente cuestionada por sus palabras. Tanto es así que se queja de que van "a machete" con ella. Tras más de media hora de entrevista, Maite ya se siente a la defensiva y saca a relucir la vida privada de Antonio Montero, algo que no ha sentado nada bien a los presentadores del programa de la noche de los viernes.

Le preguntaba Antonio Montero a Maite Galdeano que qué estaba dispuesta a hacer en su nueva vida porque ya no iba a volver a la vida que tenía antes, aunque sus palabras han ido más allá a la hora de plantear su pregunta: "Olvídate, que ya no vas a volver a la vida que tenías. Ya te han pillado, ya han dado el paso que tú creías que jamás iban a tener el valor de dar. No vas volver a la casa esa a hacer lo que hacías. O reaccionas, te comprometes a cambiar ciertas reacciones que hemos visto todo el mundo o...".

Maite Galdeano no se queda callada y responde así al colaborador: "Aquí todos tenemos que callar. A mí también me da mucha pena tu vida, que estás con una Marisa (Martín Blázquez) y nunca la plantas. Estás por la pasta, por el dinero, por el patrimonio. Me permito la licencia de decírtelo porque lo has dicho en el reality en el que estuvimos ('Pesadilla en El Paraíso'). A mí me criticáis por la pasta y tú estás viviendo con la mujer sin sentimiento, una en la planta de arriba y otro en la planta de abajo. Más penosa me parece tu vida". El plató se convierte en un alboroto y todos hablan a la vez.

La llamada de atención de los presentadores a Maite Galdeano