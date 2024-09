Maite Galdeano responde en '¡De viernes!' a la entrevista de su hijo, Cristian Suescun

La madre de Sofía Suescun aclara qué relación ha mantenido siempre con su hijo

Cristian Suescun responde a los audios inéditos en los que Maite ataca a Kiko Jiménez

Maite Galdeano no ha perdido detalle de la entrevista de su hijo, Cristian Suescun, en '¡De viernes!' El hermano de Sofía Suescun ha asegurado que su madre le ha "tratado como una mierda", unas duras palabras que han causado una reacción en Maite. Ella no quería coincidir en plató con su hijo, pero no ha dudado a la hora de expresar cómo se siente tras escuchar su duro testimonio en contra de ella: "Estoy consternada total, alucinando".

"Lo que más me ha dolido es cuando ha dicho que no ha visto malos tratos. Me dio una paliza (habla de su expareja) que casi me mata. Hay una sentencia. Me llevaron al hospital y, de ahí, al piso de mujeres maltratadas. No me tengo más que defender. Qué torpe, Cristian, estás mintiendo en todo", dice, visiblemente enfadada. Dice que su hijo "miente como un bellaco" y que es "muy torpe".

Maite Galdeano responde a las graves acusaciones de su hijo

Cristian Suescun ha declarado durante su entrevista que su madre tiene ciertas "reacciones violentas" y Maite no duda en contestar: "Yo, para nada, soy violenta. Puedo tener reacciones efusivas por lo que, en la vida, me ha tocado sufrir. Es fruto de mi personalidad. Pero yo no puedo matar un mosquito". Además, niega el relato que nos ha contado Cristian y aclara qué sucedió para que ella llamara a la Guardia Civil un día.

"¿Yo voy a llamar a la Guardia Civil por acusar que ha pegado a su hermana? No. Seguramente, en la denuncia que hice, que ya la retiré hace años, no consta que él haya pegado solo a su hermano, me amenazó a mí. Venía con los ojos rojos, y no de beber agua. Sofía quería ver los dibujos y él ya había tomado. Le dio un sopla así en la cara y le dijo 'quita, puta cría, que quiero ver el fútbol'. Le paré los pies y le dio un puñetazo a la pared y me amenazó, por eso llamé a la Guardia Civil".

Tras este triste episodio, Maite tomó la determinación de que su hijo se fuera a vivir con su padre y que fuera su ex quien recondujera los malos hábitos que estaba llevando a cabo Cristian, algo que detalló ya la semana pasada en este mismo plató cuando se refirió a su hijo con esa polémica expresión: "era una manzana podrida". En este punto, Beatriz Archidona, quiere hacer una puntualización.

Maite Galdeano aclara si quiere a su hijo Cristian Suescun

A la presentadora de '¡De viernes!' le llama la atención que Maite se mostrara cabizbaja la semana pasada cuando hablaba de su hija, pero su actitud en esta segunda entrevista, hablando de Cristian, es muy distinta, más guerrillera. "¿Tú odias a tu hijo?", le pregunta. Maite responde: "No. Me da pena, la verdad. Me gustaría mantener una relación con él de madre. Yo le he querido un montón, era mi pipeta de oro".

Cristian asegura no sentirse querido por su madre, la cual nunca le ha mostrado cariño y Maite aclara que su cariño hacia él cambió cuando su hijo comenzó a tener malos hábitos durante su adolescencia: "Sí me he comido a besos a mi hijo, pero cuando se ha vuelto indomable, ya no podía más con la situación". Maite no es muy clara a la hora de responder y los colaboradores se desesperan con ella.

Maite Galdeano rompe a llorar: "Estoy más sola que la una"