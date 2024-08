Maite Galdeano explica por qué se distanció de su hijo Cristian: "Era la manzana podrida y lo dejé con su padre"

"Cristian era muy superdotado, tocaba el piano porque su madre se encargó de llevarlo a una academia privada y mientras él tocaba yo bailaba, hasta ahí genial, mientras él respondía todo bien. Cristian jugaba al fútbol, era el pichichi de los goles, era genuino, y Cristian con lo justito sacaba sobresalientes, ¿pero qué pasó entonces? que a los 16 años me llama el director de un colegio de pago y me dice que Cristian se ha torcido completamente, que Cristian bebe y fuma lo que no tiene que fumar, entonces a mí me entra un bajón destructivo y derrumbador".