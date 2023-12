Ángel Cristo ataca a su madre y a su hermana Sofía, hoy en '¡De viernes!': "Están jugando muy sucio"

"Mi familia está hablando con todos los periodistas y todos los colaboradores, dándoles información que solamente podrían darle ellos, están jugando muy sucio , no están jugando la historia como es, la están contando como les conviene para que yo quede totalmente desacreditado ". Con estas palabras se refiere Ángel Cristo a su madre, Bárbara Rey, y a su hermana, Sofía Cristo, en la siguiente entrega de su entrevista para '¡De viernes!'.

El hijo del domador y la vedette hablará de nuevo sin tapujos y pondrá sobre la mesa un espinoso asunto del que hasta ahora no había hablado: "No sé cómo mi madre fue al entierro de su hermano sabiendo lo que hizo, no sé cómo se lo habrá tomado mi hermana".