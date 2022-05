A los catorce años, Adolfo descubrió que la persona que le estaba criando no era su padre biológico. Pidió explicaciones a su madre , pero esta nunca le dijo nada concreto. Adolfo necesita saber no solo quién es su padre biológico, sino si le ha buscado en algún momento de su vida y por qué nunca ha sabido nada de él. Muy emocionado , llega al plató de ‘Déjate querer’ en busca de respuestas sobre su pasado.

A Adolfo, su madre le dijo que su padre biológico intentó tirarlo por un balcón y que, al día siguiente, desapareció sin dejar rastro. Pero todo esto no es más que una gran incógnita de su vida. Tras descubrir esto, Adolfo se distanció de sus padres, enfadado por no saber la verdad. Cree que ha vivido una mentira durante toda su vida: “Imagino que mi madre hoy estará avergonzada, de tener que venir a un plató de televisión para saber de mi vida. Se ha portado muy mal conmigo”.

Días antes de acudir a ‘Déjate querer’, Adolfo le dijo a su tía que visitaría el programa de televisión y esta le dio la única foto que tiene junto a su padre, el día de su bautizo: “No me entra en la cabeza cómo un padre no quiere saber de su hijo”, dice, entre lágrimas. Pero cuando llega el momento de saber si el equipo del programa ha localizado a su padre, le informan que han descubierto que lleva trece años fallecido.

Abatido, Adolfo rompe a llorar por no haber llegado a tiempo para abrazar a su padre: “Me hubiese gustado conocerle, todo el mundo tiene derecho a ello”. Pero no está todo perdido. ‘Déjate querer’ sabe que Adolfo tiene tres hermanos, aunque no han querido acudir al programa. Adolfo aprovecha para enviarle un mensaje: quiere conocerlos a todos.